Hàng loạt chuyến bay bị hủy và bay chờ do ảnh hưởng của cơn bão số 1

Do ảnh hưởng của bão số 1 (tên quốc tế Wutip) gây mưa to tại khu vực Trung Bộ, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) phải điều chỉnh lịch khai thác trong hai ngày 11-12/6 để đảm bảo an toàn.

Cụ thể, trong tối 11/6 và rạng sáng 12/6, Vietnam Airlines đã phải hủy 14 chuyến bay giữa Hà Nội và Đà Nẵng do ảnh hưởng của thời tiết xấu. Ngoài ra, hai chuyến bay VN7167 và VN7165 từ Hà Nội đi Đà Nẵng, đã phải chuyển hướng hạ cánh tại Cam Ranh hay quay lại Hà Nội vì không đủ điều kiện khai thác tại sân bay này.

Cùng thời điểm, 7 chuyến bay đến Đà Nẵng phải bay chờ, gây ảnh hưởng dây chuyền khiến 32 chuyến bay khác bị chậm từ 20 phút đến 1 giờ 5 phút. Ngoài ra, tại sân bay Phú Bài (Huế), thời tiết xấu cũng ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, nhiều chuyến bay đi và đến phải bay chờ hoặc khởi hành muộn.

Nhằm ứng phó kịp thời và bảo đảm an toàn cho hành khách, phi hành đoàn, Vietnam Airlines đã chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác. Trong chiều 12/6, hãng dự kiến tăng chuyến và bố trí máy bay thân rộng trên đường bay Hà Nội-Đà Nẵng phục vụ hành khách bị ảnh hưởng.

Vietnam Airlines lấy làm tiếc phải thay đổi khai thác do yếu tố thời tiết bất khả kháng và mong nhận được sự thông cảm từ hành khách. Giờ bay có thể tiếp tục điều chỉnh theo diễn biến của cơn bão. Thông tin cập nhật sẽ được hãng thông báo qua các phương tiện truyền thông và liên hệ trong hồ sơ đặt chỗ của hành khách.

Hiện nay, mùa mưa bão năm 2025 đã bắt đầu, có thể làm thay đổi kế hoạch đi lại của hành khách và ảnh hưởng đến chỉ số đúng giờ của các hãng hàng không. Tuy nhiên, ngành hàng không luôn đặt yếu tố an toàn khai thác lên hàng đầu, trong đó an toàn tuyệt đối cho hành khách và phi hành đoàn là ưu tiên số một.

Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro nếu máy bay gặp nhiễu động không khí./.

Hãng bay điều chỉnh kế hoạch, có thể giảm lịch chạy tàu vì bão số 1 Các hãng hàng không và công ty vận tải đường sắt sẽ theo dõi sát diễn biến cơn bão số 1 để chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách.