Các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện, chủ động ứng phó với bão số 1

Nhằm chủ động phòng chống cơn bão số 1 (WUTIP), các địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng và phương tiện để ứng phó.

Do ảnh hưởng của bão số 1, từ sáng 11/6 tại Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 25-50mm. Các huyện phía Bắc tỉnh như Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, thành phố Quảng Ngãi và huyện đảo Lý Sơn có lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 120m.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão số 1.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan chức năng chủ động cấm các loại tàu thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn, tuyến Đảo Lớn-Đảo Bé và ngược lại) khi vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh từ cấp 6 trở lên; tổ chức triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền, lồng bè trên biển và các khu neo trú.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, chính quyền các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn trên địa bàn; thông tin, thông báo kịp thời đến người dân trong khu vực nhằm chủ động các biện pháp ứng phó.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát, kiểm tra khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét để kịp thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân; đặc biệt cần lưu ý các khu dân cư gần các điểm có nguy cơ cao bị sạt lở đất, đồi, núi ở các huyện Trà Bồng, Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện để thực hiện công tác ứng phó bão, mưa lớn và chỉ đạo các cơ quan trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương để tổ chức các biện pháp ứng phó bão, mưa lớn.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, đến 15h ngày 11/6 có 438 tàu/4.441 lao động của Quảng Ngãi đang hoạt động trên các vùng biển; trong đó, có 2 tàu với 16 ngư dân nằm trong vùng nguy hiểm. Hiện 5.984 tàu còn lại đang neo đậu tại các cảng, khu neo đậu.

Tất cả các tàu, thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão. Lực lượng biên phòng đã thông báo đến các phương tiện đang trong vùng nguy hiểm di chuyển tìm nơi tránh trú an toàn.

Hiện có 4/57 lồng bè nuôi trồng thủy sản của huyện Lý Sơn đã di dời vào neo đậu trong vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn. 53 lồng bè còn lại đang được địa phương vận động để di dời vào khu tránh trú an toàn trước khi bão số 1 ảnh hưởng đến khu vực huyện.

Hướng di chuyển của bão số 1 lúc 16h ngày 11/6. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành công điện số 01/CĐ-Ủy ban Nhân dân về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 1 và mưa lớn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị... chủ động theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão số 1 và mưa lớn có thể xảy ra; kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai phương án phòng, chống ngập úng, khơi thông cống rãnh thoát nước (lưu ý, bảo đảm máy phát điện dự phòng sẵn sàng để ứng phó xử lý kịp thời); chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị thành phố Đà Nẵng thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành, phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho đập và hồ chứa nước Nam Mỹ.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng, Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị thành phố và các địa phương, đơn vị quản lý các hồ chứa nước thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các hồ chứa, tổ chức kiểm tra an toàn các hồ chứa nước trên địa bàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để kịp thời xử lý các sự cố, bảo đảm an toàn công trình.

Các lực lượng vũ trang, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, các sở, ngành kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá, đồi núi, lũ quét, ngập lụt, chủ động có giải pháp bảo đảm an toàn người và tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để kịp thời hỗ trợ người dân sơ tán, cứu hộ, cứu nạn và xử lý các tình huống do mưa lớn, ngập lụt, sạt lở... có thể xảy ra.

Tàu cá vào neo đậu tại vùng nước cửa biển Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị để tránh trú bão số 1. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Tại Quảng Trị, dự báo từ chiều tối 11/6 đến chiều 13/6, khu vực Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 80-180 mm, có nơi trên 250mm.

Đến chiều 11/6, tất cả 2.280 tàu, thuyền với 5.582 thuyền viên của tỉnh đã nắm được thông tin về bão số 1. Tỉnh hiện còn 1 tàu với 7 thuyền viên hoạt động trên biển và đang di chuyển đến nơi trú tránh an toàn.

Tại tỉnh Quảng Nam, do ảnh hưởng của cơn bão số 1, từ chiều ngày 11/6 trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm; các địa phương vùng đồng bằng phổ biến từ 100-200 mm, có nơi trên 250mm.

Trước tình hình đó, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị tổ chức tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương trong đó tập trung đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền, phương tiện trên biển (bao gồm cả tàu du lịch); chủ động sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn.

Trong khi đó, tỉnh Hà Tĩnh cũng đôn đốc các sở, ngành, đơn vị và địa phương theo dõi sát diễn biến, triển khai phương án phòng chống nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã bám sát tình hình, nghiêm túc triển khai hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn theo phương châm “bốn tại chỗ.”

Công điện Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không để xảy ra gián đoạn trong chỉ đạo ứng phó với thiên tai khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công điện; kịp thời báo cáo, tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh những vấn đề đột xuất, phát sinh.

Các đơn vị bố trí người trực ban nghiêm túc, thường xuyên duy trì chế độ báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh./.

