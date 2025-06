Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp: Không chủ quan trong ứng phó bão số 1

Chiều 11/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp chỉ đạo ứng phó bão số 1. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng, chống thiện tai và Tìm kiếm cứu nạn 6 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung gồm: Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Đà Nẵng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp.

Thực hiện nghiêm Công điện 86 của Thủ tướng Chính phủ

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 86/CĐ-TTg, ngày 10/6 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.

Lực lượng Bộ đội biên phòng phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền tránh trú vào khu vực an toàn, đặc biệt là các tàu thuyền đang ở khu vực nguy hiểm.

Cùng với đó, kiên quyết không để việc sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp ảnh hưởng tới công tác chỉ đạo ứng phó với bão số 1.

"Đây là cơn bão đầu tiên trong năm 2025 được hình thành ngay trên Biển Đông, đến thời điểm này được dự báo là không ảnh hưởng tới đất liền nước ta nhưng gây mưa rất lớn cho khu vực miền Trung. Do vậy, các địa phương thuộc khu vực này tuyệt đối không chủ quan, có giải pháp di dời dân, phương tiện, tài sản... tại các khu vực xung yếu, khu vực nguy hiểm... đến nơi an toàn," Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn) cung cấp kịp thời, sát thực tế các dự báo, cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các bộ, ngành, địa phương và công tác tuyên truyền của các cơ quan truyền thông nhằm để chính quyền và người dân biết thông tin sớm, chủ động các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các lực lượng chức năng phối hợp với các địa phương đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt tại các khu vực ngầm tràn, các trục đường chính; đảm bảo an toàn nhân lực, trang thiết bị, công trình đang thi công. Đồng thời các địa phương quan tâm, chỉ đạo việc đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện...

Bão số 1 gây mưa lớn ở khu vực miền Trung

Thông tin về diễn biến bão số 1, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, hồi 13 giờ ngày 11/6, bão số 1 ở vị trí khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, phía Đông khu vực Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó chuyển hướng Bắc về phía Đảo Hải Nam (Trung Quốc). Giám đốc Mai Văn Khiêm lưu ý, do tác động của bão, phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa), phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5, biển động rất mạnh. Cường độ mạnh nhất có thể lên tới cấp 10, giật cấp 12.Khu vực biển ven bờ từ Quảng Ninh-Quảng Nam (Cô Tô, Hòn Ngư) có gió cấp 5- 6, giật 7, cách bờ khoảng 100km (bao gồm Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ) có gió cấp 6-7, giật 8-9. Phía Đông, khu vực gần với đảo Hải Nam (Trung Quốc) có nơi cấp 8, giật cấp 10-11, sóng cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

"Với kịch bản về hướng di chuyển và tác động của bão như hiện nay, có thể gây ra đợt mưa lớn ở khu vực miền Trung," ông Mai Văn Khiêm lưu ý.

Ngoài ra, ngày và đêm 11/6, khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 150mm.Từ đêm 11/6 đến sáng ngày 13/6, khu vực Trung Trung Bộ (Quảng Bình đến Quảng Ngãi) có mưa từ 100-300mm, có nơi trên 450mm. Khu vực Bắc Tây Nguyên từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 200mm trong 6 giờ.Từ đêm 11/6 đến ngày 14/6, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Đỉnh lũ có khả năng đạt mức báo động 1 và trên báo động 1.

Các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó bão số 1

Thượng tá Trần Việt Anh, Phòng cứu hộ cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, đến thời điểm này, lực lượng biên phòng đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 53.792 phương tiện/223.054 người biết diễn biến, hướng đi của bão; trong đó hoạt động tại khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực Hoàng Sa) là 160 tàu/752 người (Quảng Nam 52 tàu/214người; Quảng Ngãi 75 tàu/378 người; Bình Định 33 tàu/160 người). Các phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng đã nhận được thông tin cảnh báo và đang di chuyển vòng tránh.

Lực lượng Bộ đội biên phòng sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện để phối hợp với các địa phương trong công tác ứng phó bão, đồng thời kiến nghị các địa phương tiếp tục tăng cường sự phối hợp trong công tác kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền tránh trú, neo đậu...vào khu vực an toàn.

Bộ Ngoại giao đã có Công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam về việc tạo điều kiện cho ngư dân và tàu cá của Việt Nam tránh trú đồng thời hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn khi tàu cá và ngư dân Việt Nam gặp nạn...

Thông tin tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Nam Trương Xuân Tý cho hay, để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão số 1, Sở đã tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản, công điện chỉ đạo các sở, ngành, địa phương...trong công tác ứng phó.

Hiện tỉnh Quảng Nam có 292 tau/2684 lao động đang hoạt động trên biển, có 52 tàu đang ở khu vực Hoàng Sa và 1 tàu đang nằm trong khu vực nguy hiểm. Tỉnh đang phối hợp với các lực lượng chức năng hướng dẫn tàu ở vị trí nguy hiểm di dời về nơi an toàn.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bình Định Hồ Đắc Chương thông tin, hiện tỉnh có 2 tàu nằm trong vùng ảnh hưởng của bão, các tàu trên đã biết thông tin về bão và đang chủ động di chuyển đến khu vực an toàn./.

Bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng mạnh thêm Đến 10 giờ ngày 12/6, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc trên khu vực phía Tây Hoàng Sa với tốc độ khoảng 10-15 km/h và có khả năng mạnh thêm.