Sáu hành tinh 'diễu hành' thẳng hàng vào cuối tháng 2

Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), những người yêu thích thiên văn sẽ có dịp mãn nhãn vào cuối tháng Hai này khi 6 hành tinh xuất hiện gần nhau trên bầu trời đêm.

Màn “diễu hành” thiên văn sẽ đạt đỉnh vào ngày 28/2, khi sao Thủy, sao Kim, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương cùng thẳng hàng trên bầu trời, tạo nên một "màn trình diễn hành tinh" hiếm gặp.

Hiện tượng này xuất hiện do các hành tinh quay quanh Mặt Trời trên cùng một mặt phẳng tương đối phẳng, gọi là mặt phẳng hoàng đạo. Dù mỗi hành tinh di chuyển với tốc độ và khoảng cách khác nhau, vẫn có những thời điểm mà từ góc nhìn của Trái Đất, nhiều hành tinh dường như nằm trên cùng một đường thẳng./.