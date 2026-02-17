Lễ chào cờ thiêng liêng trên đảo Trần tiền tiêu ở đặc khu Cô Tô

Trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, sáng mùng 1 Tết (tức 17/2), tại đảo Trần - quân và dân đặc khu Cô Tô đã long trọng tổ chức lễ chào cờ chủ quyền đầy xúc động.

Trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, sáng mùng 1 Tết (tức 17/2), tại đảo Trần - "vọng gác khảo tiền tiêu" phía Đông Bắc của Tổ quốc, quân và dân đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) đã long trọng tổ chức lễ chào cờ chủ quyền đầy xúc động.

Đây không chỉ là nghi thức thiêng liêng khẳng định chủ quyền biển đảo mà còn là lời khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đảo trong năm bản lề 2026, hướng tới mục tiêu xây dựng Cô Tô trở thành đô thị biển thông minh, xanh và bền vững./.