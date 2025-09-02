Lễ chào cờ ở Trường Sa trong ngày Tết Độc lập

Lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ, tung bay giữa Biển Đông như là lời thề tiếp nối khí thế Cách mạng tháng Tám, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi và tự hào của Ngày lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), quân và dân trên đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Quân và dân nơi đây luôn đồng lòng, đoàn kết, hỗ trợ nhau trong mọi công việc, để mỗi đảo thực sự là một “pháo đài thép,” mỗi chiến sỹ là một “cột mốc sống” giữa trùng khơi.

Từ 6 giờ sáng 2/9, các đơn vị đóng quân trên các đảo đã tổ chức chào cờ. Dù thời tiết trên đảo những ngày này không được đẹp, nhưng lá cờ đỏ sao vàng vẫn rực rỡ, tung bay giữa Biển Đông, như là lời thề tiếp nối khí thế Cách mạng tháng Tám, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau khi thực hiện nghi thức chào cờ, quân và dân ở đặc khu Trường Sa xem trực tiếp Lễ Kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình (Thủ đô Hà Nội) qua sóng truyền hình. Nhiều chủ tàu cá đang đánh bắt trên khu vực đảo Trường Sa cũng cập bến để tham dự cùng.

Trước đó, 100% dân cư sinh sống trên đặc khu Trường Sa đã được nhận tiền quà mừng lễ Quốc khánh 2/9.

Bà con nhân dân nơi đây rất phấn khởi, hạnh phúc bởi sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho họ. Dù ở nơi đảo xa đất liền nhưng quà vẫn đến tận tay trước ngày Lễ lớn. Với số tiền đó, người dân tổ chức quây quần, đón Tết độc lập cùng nhau.