"Khối yêu nước" xúc động khi thực hiện nghi thức chào cờ ở buổi tổng duyệt A80

Ngay trong phần đầu của buổi tổng duyệt sự kiện A80, người dân đã trải qua khoảng thời gian xúc động khi cùng đứng lên thực hiện nghi thức chào cờ và đồng thanh hát vang bài hát "Quốc ca".

Sáng ngày 30/8, buổi tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Dù trước đó, Hà Nội đổ mưa nặng hạt, tuy nhiên tại các khu vực xem tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành đã không còn chỗ trống. Khoảng 40.000 người gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng tham gia vào buổi tổng duyệt cấp nhà nước./.