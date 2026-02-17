Các phương tiện được đi qua cầu phao Đoan Hùng

Các loại ôtô con từ 7 chỗ trở xuống, ôtô bán tải lưu thông qua cầu phao theo một chiều, thời gian mỗi chiều khi lưu thông 10 phút, tốc độ tối đa cho phép là 20km/h.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ vừa ra thông báo về phân luồng, tổ chức giao thông qua Cầu phao Đoan Hùng.

Cầu phao cho phép người, xe thô sơ, xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), ô tô con và xe bán tải lưu thông qua.

Trong đó, người, xe thô sơ, xe môtô, gắn máy (kể cả xe máy điện) được phép lưu thông qua cầu phao theo hai chiều.

Các loại ôtô con từ 7 chỗ trở xuống, ôtô bán tải lưu thông qua cầu phao theo một chiều, thời gian mỗi chiều khi lưu thông 10 phút, tốc độ tối đa cho phép là 20km/h.

Tỉnh Phú Thọ yêu cầu các phương tiện và người lưu thông qua cầu phao phải tuân thủ theo tổ chức, phân luồng giao thông của lực lượng chức năng ./.