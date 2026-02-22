Multimedia
Mỹ "đứng ngồi không yên" trước viễn cảnh Iran sản xuất bom "cấp độ công nghiệp"

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff cho rằng Iran có thể chỉ còn cách khả năng sản xuất vật liệu chế tạo bom ở “cấp độ công nghiệp” khoảng 1 tuần.

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ lo ngại Iran tiến sát năng lực sản xuất vật liệu chế tạo bom.

Châu Âu thể hiện tình đoàn kết với Ukraine sau 4 năm xung đột.

Ba Lan để ngỏ khả năng rải mìn tại biên giới phía Đông.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

