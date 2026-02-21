Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Nhằm tăng cường giáo dục đại học trong bối cảnh khó khăn hiện nay, Bộ Giáo dục Đại học và Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa) đã thông báo về việc cho phép truy cập miễn phí hơn 300 nền tảng số đại học thông qua mạng dữ liệu di động.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, biện pháp này mở ra cánh cửa đến với "thế giới tài nguyên học thuật" mà trước đây tiêu tốn dung lượng dữ liệu của người dùng.

Trong số các không gian được kích hoạt có tất cả các Môi trường Học tập Trực tuyến của các trường đại học trong nước, cũng như các kho lưu trữ của các tổ chức, tạp chí khoa học và thư viện số.

Những người tạo nên cộng đồng đại học, bao gồm các giáo sư, nhà nghiên cứu và sinh viên, có thể truy cập miễn phí các tài liệu vô cùng thiết yếu cho giáo dục và nghiên cứu này.

Quyết định trên nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo tính liên tục của quá trình giáo dục trong bối cảnh hạn chế kinh tế, đồng thời thúc đẩy công bằng trong việc tiếp cận kiến thức.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập, Bộ Giáo dục Đại học đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí. Người dùng có thể truy cập các nền tảng này trực tiếp từ thiết bị di động mà không bị trừ phí dữ liệu từ gói cước hoặc dung lượng dữ liệu cho phép.

Công ty Viễn thông Cuba cũng xác nhận rằng điều khoản này sẽ được duy trì vĩnh viễn như một phần trong chính sách hỗ trợ giáo dục đại học của công ty. Dịch vụ này sẽ chỉ dành riêng cho việc truy cập các trang web có trong danh sách chính thức và không tính thêm phí cho người dùng mạng di động.

Sáng kiến bổ trợ thêm cho các hành động phối hợp khác giữa các tổ chức quốc gia và quốc tế nhằm hỗ trợ việc học tập tại Cuba trong bối cảnh kinh tế đất nước có nhiều khó khăn./.

