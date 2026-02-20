Nền kinh tế Mỹ đang cùng lúc chịu nhiều tác động lớn

Kinh tế Mỹ nhiều khả năng đã tăng trưởng chậm lại trong ba tháng cuối năm 2025 do đợt đóng cửa chính phủ vào năm ngoái và sự sụt giảm trong chi tiêu tiêu dùng.

Dù vậy, các chuyên gia hy vọng việc cắt giảm thuế và dòng tiền đổ vào trí tuệ nhân tạo sẽ giúp vực dậy những hoạt động kinh tế trong năm nay.

Theo dự kiến, Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố số liệu sơ bộ về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong ngày 20/2, theo giờ Mỹ.

Dự kiến, báo cáo này có thể sẽ chỉ ra một thực tế: Kinh tế vẫn đi lên nhưng lại không tạo ra thêm nhiều việc làm.

Kinh tế Mỹ đang bộc lộ ngày càng rõ mô hình “chữ K,” trong đó mức chi tiêu của các hộ thu nhập cao tiếp tục tăng, trong khi người thu nhập thấp gần như dậm chân tại chỗ. Các chuyên gia ước tính kinh tế Mỹ tăng trưởng 3% trong quý 4/2025, thấp hơn mức 4,4% của quý trước đó.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Atlanta cũng hạ dự báo tăng trưởng GDP từ mức 3,6% xuống còn 3% sau khi dữ liệu cho thấy thâm hụt thương mại nới rộng lên mức cao nhất trong 5 tháng vào tháng 12.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính đợt đóng cửa chính phủ đã làm giảm 1,5 điểm phần trăm GDP của quý 4 thông qua việc giảm cung cấp dịch vụ công, giảm chi tiêu chính phủ cho hàng hóa và cắt giảm tạm thời các khoản trợ cấp dinh dưỡng.

Năm 2025, nước Mỹ chỉ tạo ra thêm 181.000 việc làm, con số thấp nhất kể từ cuộc đại khủng hoảng năm 2009.

Ông Gregory Daco từ công ty tư vấn EY-Parthenon cho rằng nền kinh tế đang cùng lúc chịu nhiều tác động lớn. Một mặt là giá cả leo thang cùng các hạn chế về giao thương, mặt khác lại có lực đẩy từ dòng vốn đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và giá cổ phiếu tăng cao giúp người giàu mạnh tay mua sắm. Tuy nhiên, vì giá cả đắt đỏ làm túi tiền eo hẹp đi, nên phần lớn người dân đã phải bớt chi tiêu và dùng đến tiền tiết kiệm để trang trải cuộc sống.

Trong bức tranh chung này, trí tuệ nhân tạo, bao gồm các trung tâm dữ liệu, sản xuất linh kiện bán dẫn và phần mềm, đóng vai trò như một lực đỡ quan trọng khi đóng góp tới 1/3 mức tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn từ tháng 1-9/2025.

Tuy vậy, ông Sal Guatieri từ ngân hàng đầu tư BMO Capital Markets lưu ý rằng mặc dù các doanh nghiệp vẫn đổ tiền vào công nghệ mới, thu nhập khả dụng thực tế của hầu hết các hộ gia đình gần như đình trệ trong quý trước./.

