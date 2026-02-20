Giá quặng sắt giảm mạnh do nguồn cung dồi dào và nhu cầu yếu

Giá quặng sắt đang trên đà ghi nhận chuỗi giảm giá tính theo tuần dài nhất kể từ năm 2022, khi nguồn cung từ Australia cải thiện và lượng dự trữ tại các cảng của Trung Quốc duy trì ở mức cao.

Trên sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt (loại hàm lượng 61% sắt) giao dịch kỳ hạn đã giảm 0,4% xuống còn 95,20 USD/tấn, hướng tới mức giảm 1,6% trong tuần qua. Đây là ngày giảm thứ tám liên tiếp và cũng ghi dấu chu kỳ sụt giảm theo tuần dài nhất kể từ tháng 10/2022.

Các số liệu từ Australia cho thấy năng lực xuất khẩu đang gia tăng mạnh mẽ. Cảng Hedland, cửa ngõ xuất khẩu quặng sắt hàng đầu thế giới, đã ghi nhận mức vận chuyển 49,2 triệu tấn trong tháng trước, xác lập kỷ lục mới cho tháng 1. Đồng thời, tập đoàn khai khoáng Rio Tinto Group cho biết đang tiếp tục đầu tư lớn để duy trì sản lượng tại vùng Tây Australia.

Theo thông tin từ doanh nghiệp này, bốn trong số năm mỏ thay thế chính đang trong giai đoạn được xây dựng hoặc tăng tốc sản xuất.

Trong khi nguồn cung dồi dào, thị trường quặng sắt lại đang đối mặt với những trở ngại về cầu.

Lượng tồn kho tại các cảng của Trung Quốc tăng vọt cùng với những dấu hiệu suy yếu theo mùa của thị trường thép đã tạo áp lực lớn lên giá cả.

Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch trong tuần này ở mức thấp do các thị trường tại Trung Quốc đóng cửa nghỉ lễ Tết Nguyên đán./.

Thị trường nguyên liệu thế giới: Quặng sắt giảm giá tuần thứ hai liên tiếp Đà giảm này diễn ra ngay sau khi giá từng chạm mức cao nhất hơn một tháng vào tuần trước. Điều này cho thấy nhịp tăng trước đó chủ yếu mang tính ngắn hạn và nhanh chóng bị xóa bỏ.