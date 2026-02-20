Kinh tế

Kinh doanh

Giá quặng sắt giảm mạnh do nguồn cung dồi dào và nhu cầu yếu

Trên sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt (loại hàm lượng 61% sắt) giao dịch kỳ hạn đã giảm 0,4% xuống còn 95,20 USD/tấn, hướng tới mức giảm 1,6% trong tuần qua.

Trà My
Hoạt động khai thác quặng lộ thiên. (Ảnh minh họa. Quốc Khánh/TTXVN)
Hoạt động khai thác quặng lộ thiên. (Ảnh minh họa. Quốc Khánh/TTXVN)

Giá quặng sắt đang trên đà ghi nhận chuỗi giảm giá tính theo tuần dài nhất kể từ năm 2022, khi nguồn cung từ Australia cải thiện và lượng dự trữ tại các cảng của Trung Quốc duy trì ở mức cao.

Trên sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt (loại hàm lượng 61% sắt) giao dịch kỳ hạn đã giảm 0,4% xuống còn 95,20 USD/tấn, hướng tới mức giảm 1,6% trong tuần qua. Đây là ngày giảm thứ tám liên tiếp và cũng ghi dấu chu kỳ sụt giảm theo tuần dài nhất kể từ tháng 10/2022.

Các số liệu từ Australia cho thấy năng lực xuất khẩu đang gia tăng mạnh mẽ. Cảng Hedland, cửa ngõ xuất khẩu quặng sắt hàng đầu thế giới, đã ghi nhận mức vận chuyển 49,2 triệu tấn trong tháng trước, xác lập kỷ lục mới cho tháng 1. Đồng thời, tập đoàn khai khoáng Rio Tinto Group cho biết đang tiếp tục đầu tư lớn để duy trì sản lượng tại vùng Tây Australia.

Theo thông tin từ doanh nghiệp này, bốn trong số năm mỏ thay thế chính đang trong giai đoạn được xây dựng hoặc tăng tốc sản xuất.

Trong khi nguồn cung dồi dào, thị trường quặng sắt lại đang đối mặt với những trở ngại về cầu.

Lượng tồn kho tại các cảng của Trung Quốc tăng vọt cùng với những dấu hiệu suy yếu theo mùa của thị trường thép đã tạo áp lực lớn lên giá cả.

Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch trong tuần này ở mức thấp do các thị trường tại Trung Quốc đóng cửa nghỉ lễ Tết Nguyên đán./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quặng sắt #Xuất khẩu #Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Vàng miếng tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng vẫn loanh quanh ngưỡng 5.000 USD mỗi ounce

Thị trường vàng ghi nhận sự biến động mạnh kể từ đợt sụt giảm lịch sử vào đầu tháng này, thời điểm giá vàng giảm từ mức đỉnh kỷ lục trên 5.595 USD/ounce xuống gần 4.400 USD/ounce chỉ trong hai ngày.

Xuyên Tết giữ thông suốt cửa ngõ biên cương

Xuyên Tết giữ thông suốt cửa ngõ biên cương

Trong không khí Tết, khi nhiều hoạt động tạm lắng, thì tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh - tuyến biên giới trọng điểm tiếp giáp Campuchia - nhịp độ giao thương vẫn duy trì ở cường độ cao.