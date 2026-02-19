Thị trường hàng hóa ngày mùng 3 Tết: Nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa trên cả nước bắt đầu sôi động trở lại sau hai ngày đầu năm mới nhưng sức mua nhìn chung vẫn thấp hơn đáng kể so với cao điểm cận Tết.

Phần lớn người dân tiếp tục dành thời gian nghỉ ngơi, du Xuân, thăm hỏi họ hàng; các nhu cầu mua sắm thiết yếu đã được chuẩn bị từ trước nên giao dịch trong ngày chủ yếu mang tính bổ sung, không phát sinh đột biến.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, từ sáng mùng 3, hệ thống hạ tầng thương mại trên cả nước đã nhộn nhịp hơn.

Nhiều siêu thị, trung tâm thương mại lớn như Saigon Co.op, Central Retail, MM Mega Market, Lotte Mart, AEON, WinMart, GO!, AEON Mall đã đồng loạt mở cửa trở lại, duy trì nguồn cung dồi dào và triển khai nhiều chương trình khuyến mại khai Xuân nhằm kích cầu tiêu dùng đầu năm.

Tại các chợ dân sinh, số lượng sạp hàng tăng đáng kể so với mùng 1 và mùng 2 Tết. Hệ thống cửa hàng tiện lợi tiếp tục duy trì mở cửa xuyên suốt kỳ nghỉ, đáp ứng nhu cầu mua sắm linh hoạt của người dân. Nhìn chung, hoạt động lưu thông hàng hóa diễn ra thông suốt, không ghi nhận tình trạng đứt gãy nguồn cung hay khan hiếm cục bộ.

Theo ghi nhận từ các địa phương, nhu cầu tiêu dùng trong ngày chủ yếu tập trung vào nhóm thực phẩm tươi sống như rau xanh, thủy hải sản, thịt lợn, thịt bò để bổ sung cho các bữa ăn đầu năm.

Bên cạnh đó, các mặt hàng phục vụ tâm linh như hoa tươi, trái cây dâng lễ và chuẩn bị lễ hóa vàng vẫn duy trì sức mua ổn định.

Về mặt bằng giá cả, thị trường cơ bản giữ mức tương đương giai đoạn cận Tết. Nếu có tăng nhẹ cũng chỉ xảy ra cục bộ tại một số điểm bán nhỏ lẻ.

Tại các chợ dân sinh, số lượng sạp hàng tăng đáng kể so với mùng 1 và mùng 2 Tết. (Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN)

Tại các hệ thống siêu thị, giá hàng hóa được niêm yết cố định, nhiều mặt hàng còn được giảm giá, khuyến mại, góp phần giữ ổn định tâm lý tiêu dùng. Tổng thể, cung-cầu hàng hóa cân đối, thị trường vận hành theo quy luật thông thường.

Trước đó, việc chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết được các địa phương và doanh nghiệp triển khai sớm, bám sát dự báo nhu cầu thị trường. Tổng giá trị hàng dự trữ tăng khoảng 10-15% so với tháng bình thường; tại một số doanh nghiệp phân phối lớn, lượng dự trữ các mặt hàng thiết yếu tăng từ 20-40%, bảo đảm không để xảy ra thiếu hụt trong mọi tình huống.

Nguồn cung tập trung vào các mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống và chế biến, bánh mứt kẹo, đồ uống, xăng dầu và hàng tiêu dùng thiết yếu. Hoạt động liên kết vùng, kết nối cung-cầu giữa các địa phương, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành, được tăng cường, thúc đẩy tiêu thụ đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) phục vụ nhu cầu lễ, Tết.

Song song với đó, chương trình bình ổn thị trường được triển khai rộng khắp. Đến nay, 34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch hoặc báo cáo triển khai chương trình.

Tại Hà Nội có 19 đơn vị tham gia với khoảng 10.700 điểm bán; tại Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 89 đơn vị tham gia, lượng hàng bình ổn chiếm từ 23% đến 43% thị phần tùy nhóm hàng, đủ khả năng điều tiết thị trường khi cần thiết. Các doanh nghiệp cam kết bán thấp hơn giá thị trường từ 5-10% và giữ ổn định giá trước, trong và sau Tết.

Đối với mặt hàng xăng dầu, Bộ Công Thương đã phân giao tổng nguồn tối thiểu gần 31,8 triệu m3/tấn trong năm 2026, bình quân khoảng 2,65 triệu m3/tấn/tháng, bảo đảm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế và nhu cầu tiêu dùng.

Các thương nhân đầu mối và phân phối được yêu cầu duy trì dự trữ lưu thông theo đúng quy định, cung ứng đầy đủ cho hệ thống bán lẻ, không để xảy ra gián đoạn nguồn cung, kể cả cục bộ.

Theo báo cáo của các Sở Công Thương, đến ngày 19/2/2026, hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc hoạt động ổn định, chưa phát hiện tình trạng đóng cửa trái quy định, đầu cơ, găm hàng hay tăng giá bất hợp lý. Giá bán lẻ được thực hiện theo kỳ điều hành ngày 12/2/2026, các doanh nghiệp chấp hành nghiêm việc niêm yết và bán đúng giá.

Cùng với việc bảo đảm nguồn cung, lực lượng quản lý thị trường triển khai cao điểm kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau Tết, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm, rượu bia, bánh mứt kẹo, thuốc lá, mỹ phẩm, điện tử, pháo nổ…

Việc giám sát được mở rộng tới kho hàng, điểm tập kết, chợ đầu mối, trung tâm thương mại và hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.

Trong kỳ báo cáo, thị trường cơ bản ổn định, chưa ghi nhận vụ việc nổi cộm liên quan đến buôn lậu, hàng giả, vi phạm an toàn thực phẩm quy mô lớn. Tình trạng buôn bán pháo nổ không được phát hiện.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước dự báo: bước sang mùng 4 Tết và các ngày tiếp theo, nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi và chợ truyền thống sẽ mở cửa trở lại với nguồn hàng đa dạng hơn. Tuy nhiên, sức mua dự kiến chưa tăng mạnh do người dân vẫn trong kỳ nghỉ lễ. Nhu cầu tiêu dùng tiếp tục tập trung vào thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây; hoạt động dịch vụ ăn uống và du lịch tại các đô thị lớn, điểm tham quan, đền chùa sẽ sôi động hơn.

Giá cả các mặt hàng thiết yếu được dự báo duy trì ổn định; tại chợ truyền thống, giá thực phẩm có thể giảm nhẹ khi nguồn cung tăng trở lại. Nhìn chung, thị trường Tết Bính Ngọ 2026 đang diễn biến tích cực, cung-cầu cân đối, không có hiện tượng tăng giá bất thường, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tạo tâm lý yên tâm cho người dân trong những ngày đầu Xuân mới./.

