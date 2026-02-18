Thị trường hàng hóa mùng 2 tết Bính Ngọ: Sức mua phục hồi

Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), bước sang ngày mùng Hai Tết, không khí mua sắm đã nhộn nhịp hơn so với mùng Một.

Dù phần lớn người dân vẫn ưu tiên du Xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu bổ sung thực phẩm tươi sống, đồ dùng phục vụ các bữa cơm đầu năm đã tăng lên đáng kể.

Hệ thống phân phối tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc giữ nhịp thị trường. Các chuỗi cửa hàng tiện lợi như CircleK, FamilyMart, 7-Eleven và GS25 duy trì hoạt động xuyên Tết, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu.

Bên cạnh đó, nhiều hệ thống bán lẻ lớn đã mở cửa khai xuân theo khung giờ phù hợp tại một số địa bàn như AEON, MM Mega Market, GO! và Saigon Co.op.

Đáng chú ý, hệ thống AEON Mall đã mở cửa từ 16h ngày mùng 1 (17/2) và tiếp tục hoạt động trong ngày mùng Hai, góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi, mua sắm đầu năm của người dân.

Tại các chợ truyền thống, một bộ phận tiểu thương cũng trở lại kinh doanh, tập trung vào nhóm thực phẩm tươi sống, rau xanh, trái cây và đồ lễ. Sự trở lại từng phần của kênh phân phối truyền thống giúp thị trường chuyển trạng thái từ trầm lắng sang vận động linh hoạt hơn.

Xu hướng tiêu dùng trong ngày mùng Hai nghiêng mạnh về nhóm thực phẩm tươi sống như rau củ, thủy hải sản, thịt lợn, thịt bò nhằm thay đổi khẩu vị sau những bữa ăn nhiều đạm, đồ khô ngày Tết. Hoa tươi và trái cây dâng lễ tiếp tục duy trì sức mua ổn định. Mặt bằng giá nhìn chung không biến động so với thời điểm cận Tết.

Tại các siêu thị, giá được niêm yết cố định, đi kèm nhiều chương trình khuyến mại khai xuân, không ghi nhận tình trạng khan hiếm hàng hóa hay tăng giá bất hợp lý.

Nhìn lại thời gian cao điểm từ 27-28 tháng Chạp, sức mua tăng mạnh, lượng khách tại siêu thị và trung tâm thương mại cao hơn từ 30-50% so với ngày thường. Một số mặt hàng tươi sống tăng nhẹ từ 5-10% theo quy luật cung cầu nhưng nguồn cung vẫn được bảo đảm.

Đến 29 tháng Chạp, khi phần lớn nhu cầu đã được đáp ứng, sức mua giảm rõ rệt; nhiều điểm bán hoa, cây cảnh giảm giá từ 20-50% để xả hàng. Hoạt động thương mại điện tử và giao hàng gần như tạm ngừng do lực lượng vận chuyển nghỉ Tết.

Trong bối cảnh đó, việc thị trường lấy lại nhịp từ mùng Một sang mùng Hai cho thấy sự chủ động trong chuẩn bị nguồn hàng và điều tiết phân phối.

Theo báo cáo từ các Sở Công Thương, công tác chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết được triển khai sớm và sát với dự báo nhu cầu. Tổng giá trị dự trữ tăng khoảng 10-15% so với tháng bình thường; tại một số doanh nghiệp phân phối lớn, mức tăng ở nhóm hàng thiết yếu đạt từ 20-40%. Hàng hóa phong phú về chủng loại, tập trung vào lương thực, thực phẩm tươi sống và chế biến, bánh mứt kẹo, đồ uống, xăng dầu.

Các địa phương đồng thời tổ chức nhiều phiên chợ Tết, điểm bán lưu động tại khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, bảo đảm người dân tiếp cận hàng hóa với giá hợp lý. Hoạt động kết nối cung cầu giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành tiếp tục được tăng cường, thúc đẩy tiêu thụ đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm).

Ở kênh bán lẻ hiện đại, các hệ thống như Lotte Mart, WinMart và Central Retail mở rộng nguồn hàng, triển khai khuyến mại và đẩy mạnh bán trực tuyến, giao hàng tận nơi, góp phần giảm áp lực cho kênh truyền thống trong cao điểm Tết. Chương trình bình ổn thị trường được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố.

Tại Hà Nội có 19 đơn vị tham gia với khoảng 10.700 điểm bán; tại Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 89 đơn vị, lượng hàng bình ổn chiếm 23-43% thị phần tùy nhóm hàng, đủ khả năng điều tiết khi cần thiết.

Hàng hóa bình ổn 100% là hàng sản xuất trong nước, có nguồn gốc rõ ràng; doanh nghiệp cam kết bán thấp hơn giá thị trường 5-10% và giữ ổn định giá trước, trong và sau Tết.

Về xăng dầu, Bộ Công Thương đã phân giao tổng nguồn tối thiểu gần 31,8 triệu m³/tấn cho năm 2026, bình quân khoảng 2,65 triệu m³/tấn/tháng. Các nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn vận hành ổn định; hệ thống phân phối từ đầu mối đến bán lẻ duy trì hoạt động liên tục.

Mua bán xăng, dầu tại điểm kinh doanh xăng dầu Petrolimex. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Tính đến ngày 18/2, chưa ghi nhận cửa hàng bán lẻ nào đóng cửa trái quy định hay găm hàng, tăng giá bất hợp lý; giá bán lẻ thực hiện theo kỳ điều hành ngày 12/2 vừa qua.

Song song với bảo đảm nguồn cung, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được triển khai quyết liệt trong cao điểm trước, trong và sau Tết.

Từ ngày 13 đến đến 8h30 ngày 18/2, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 8 vụ, xử lý 6 vụ vi phạm; tổng số tiền xử phạt và thu nộp hơn 56,5 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm hơn 24,2 triệu đồng, toàn bộ buộc tiêu hủy theo quy định. Thị trường cơ bản ổn định, chưa phát sinh vụ việc nổi cộm quy mô lớn.

Đánh giá chung cho thấy từ cao điểm cuối tháng Chạp đến hết ngày mùng 2 tết Bính Ngọ 2026, thị trường vận hành an toàn, cung cầu hài hòa. Sức mua tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, tập trung vào nhóm thực phẩm thiết yếu và hàng phục vụ trưng bày, trang trí.

Một số mặt hàng tươi sống cao hơn từ 4-5% so với năm trước; riêng thịt lợn tăng từ 5-15%, trong khi giá gạo giảm từ 12-15%; hoa ly, lay ơn, hoa hồng tăng từ 10-20% theo quy luật mùa vụ.

Dự báo trong những ngày tiếp theo, khi các hệ thống bán lẻ đồng loạt mở cửa trở lại, thị trường sẽ sôi động hơn nhưng khó xuất hiện biến động lớn về giá. Một số dịch vụ ăn uống, đồ lễ, trông giữ xe tại điểm du lịch tâm linh có thể tăng nhẹ do chi phí nhân công ngày Tết. Giá rau củ có thể nhích từ 5-10% trong ngắn hạn do nhu cầu tăng.

Tuy nhiên, với nguồn cung dồi dào và kênh phân phối vận hành thông suốt, thị trường tết Bính Ngọ 2026 được kỳ vọng khép lại trong sự ổn định, bảo đảm đầy đủ nhu cầu tiêu dùng và sinh hoạt của người dân trước khi bước vào nhịp làm việc đầu năm mới./.

