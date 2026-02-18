Giá vàng đi lên trong bối cảnh giới đầu tư chờ tín hiệu từ Fed

Giá vàng thế giới tăng trong phiên chiều 18/2 nhưng giao dịch trầm lắng, phục hồi từ mức thấp nhất trong một tuần ghi nhận ở phiên trước. Thị trường đang chờ đợi Mỹ công bố biên bản cuộc họp tháng 1/2026 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) để tìm các tín hiệu về triển vọng lãi suất.

Giá vàng giao ngay tăng 1,1% lên 4.931,61 USD/ounce vào lúc 13 giờ 27 phút (giờ Việt Nam), sau khi giảm hơn 2% trong phiên giao dịch 17/2. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 4/2026 tại Mỹ cũng tăng 0,9% lên 4.950,20 USD/ounce.

Ông Ajay Kedia, Giám đốc công ty Kedia Commodities tại Mumbai, nhận định giá vàng đang được hỗ trợ trên mức 4.850 USD/ounce. Theo ông, đây là đợt phục hồi kỹ thuật sau khi giá vàng sụt giảm ở phiên trước do căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt.

Ông cũng cho biết, nhà đầu tư đang theo dõi biên bản cuộc họp tháng 1/2026 của Fed. Giới đầu tư cũng sẽ phân tích báo cáo Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) tháng 12/2025 của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 20/2 để tìm tín hiệu về hướng đi của lãi suất năm nay.

Thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6/2026, theo công cụ FedWatch của CME. Vàng - tài sản không sinh lãi - thường hưởng lợi khi lãi suất thấp.

Về tình hình địa chính trị, Ngoại trưởng Iran thông báo Tehran và Mỹ đã thống nhất các “nguyên tắc chủ đạo” trong đàm phán hạt nhân vào ngày 17/2, dù khẳng định hai bên vẫn chưa thể sớm đạt được thỏa thuận.

Cùng lúc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thúc giục Kyiv đẩy nhanh tiến độ đạt thỏa thuận trong bối cảnh Ukraine và Nga tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian tại Geneva.

Ông Matt Simpson, nhà phân tích cấp cao tại StoneX, dự báo giá vàng sẽ dao động trong biên độ 4.700 - 5.100 USD/ounce trong ngắn hạn.

Giá bạc giao ngay tăng 2,9% lên 75,58 USD/ounce sau khi giảm hơn 5% vào ngày 17/2. Giá bạch kim giao ngay tăng 2% lên 2.047,75 USD/ounce, trong khi palladium tăng 2,4% lên 1.722,22 USD/ounce.

Thị trường vàng Việt Nam đóng cửa nghỉ lễ./



Giá vàng thế giới chạm mức thấp nhất hơn một tuần Vào lúc 16 giờ 33 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1,5%, xuống còn 4.918,65 USD/ounce, sau khi đã có lúc mất hơn 2% trong cùng phiên.