Giao thương Việt Nam-Ấn Độ giữ đà tăng trưởng giữa “cơn gió ngược” toàn cầu

Kết thúc năm 2025 với nhiều biến động của kinh tế toàn cầu, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã có cuộc trao đổi với Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ Bùi Trung Thướng về những thành tựu đạt được trong hợp tác song phương, đồng thời phân tích cơ hội, thách thức và định hướng trong giai đoạn tới.

Tham tán Bùi Trung Thướng cho biết kim ngạch thương mại Việt Nam-Ấn Độ năm 2025 đã đạt mức kỷ lục gần 16,5 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam tăng gần 15%, vượt mốc 10 tỷ USD.

Theo ông, động lực chính của tăng trưởng đến từ việc hai nước tiếp tục duy trì tốt các nhóm hàng chủ lực, đồng thời gia tăng tỷ trọng các sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Đáng chú ý, khu vực kinh tế tư nhân - đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn chiếm tới 97-98% tổng số doanh nghiệp ở cả hai nước, đã đóng vai trò then chốt trong thúc đẩy thương mại.

Việc Đảng và Nhà nước Việt Nam ban hành các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân và chiến lược “Go Global” được đánh giá là đã tạo động lực để doanh nghiệp mạnh dạn tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng xuất nhập khẩu tại thị trường Ấn Độ.

Về cơ cấu thương mại, Tham tán Bùi Trung Thướng nhận định các mặt hàng công nghệ cao và nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục giữ vai trò trụ cột.

Bên cạnh đó, một số nhóm hàng tiêu dùng như đồ gỗ, da giày, dệt may - vốn từng gặp khó khăn tại các thị trường lớn, lại ghi nhận tăng trưởng đột biến tại Ấn Độ, cho thấy tính bổ trợ ngày càng rõ nét giữa hai nền kinh tế. Ông cho rằng Ấn Độ có thể trở thành “bước đệm” quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa thị trường, nhất là với các mặt hàng nông sản, thực phẩm có thế mạnh.

Đánh giá về hiệu quả các hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam như Hội chợ mùa Xuân, Hội chợ mùa Thu, ông Bùi Trung Thướng cho biết doanh nghiệp Ấn Độ tỏ ra ấn tượng với quy mô tổ chức lên tới 3.000 gian hàng trên diện tích hơn 100.000 m2, cũng như chất lượng và tính chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế. Việc kết hợp xúc tiến thương mại với quảng bá dịch vụ và văn hóa được xem là bước chuyển quan trọng, giúp thay đổi nhận thức của doanh nghiệp Ấn Độ về Việt Nam - không chỉ là trung tâm gia công mà còn là quốc gia có năng lực thiết kế, sản xuất và xây dựng thương hiệu riêng. Từ đó, nhiều doanh nghiệp Ấn Độ bắt đầu cân nhắc hợp tác sâu hơn, từ cung ứng nguyên liệu đến nhập khẩu thành phẩm từ Việt Nam.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ xác định hai hướng trọng tâm thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại thực chất và tăng cường hợp tác đầu tư. Theo đó, cơ quan thương vụ sẽ tổ chức thêm các đoàn doanh nghiệp hai chiều tham dự hội chợ, đồng thời thúc đẩy đầu tư song phương như một kênh quan trọng để gia tăng kim ngạch thương mại.

Theo Tham tán Bùi Trung Thướng, Ấn Độ hiện là nền kinh tế lớn thứ tư thế giới và có tiềm năng vươn lên vị trí thứ ba trong thời gian tới, mở ra dư địa hợp tác rất lớn. Việc Chính phủ Ấn Độ cải cách thể chế, tạo môi trường thuận lợi hơn cho đầu tư nước ngoài cũng được xem là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hiện diện.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng nếu đẩy mạnh cả xúc tiến thương mại và đầu tư, mục tiêu kim ngạch song phương Việt Nam-Ấn Độ từ 20-30 tỷ USD, thậm chí 50 tỷ USD trong tương lai là hoàn toàn khả thi./.

