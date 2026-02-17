Na Uy cấp hơn 100 triệu USD giúp Ukraine nhập khẩu khí đốt

Theo RIA Novosti, Công ty dầu khí quốc gia Ukraine Naftogaz đã chính thức ký thỏa thuận tài trợ với Ngân hàng Tái thiết và phát triển châu Âu (EBRD) để tiếp nhận khoản kinh phí 85 triệu euro (tương đương 100,7 triệu USD) do Chính phủ Na Uy cung cấp.

Theo thông báo được đưa ra vào ngày 16/2, nguồn vốn này sẽ được phân bổ trực tiếp cho việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên, nhằm đảm bảo duy trì ổn định hệ thống sưởi ấm cho người dân và huyết mạch năng lượng của đất nước trong giai đoạn cao điểm của mùa Đông.

Bên cạnh sự hỗ trợ tài chính từ Oslo, Kiev cũng đang nỗ lực củng cố kho dự trữ thông qua các nguồn cung quốc tế khác.

Ngày 4/2, Naftogaz xác nhận đã tiếp nhận lô khí đốt đầu tiên từ Mỹ trong năm 2026 với khối lượng gần 100 triệu m3.

Dự kiến, các chuyến hàng bổ sung từ Washington sẽ tiếp tục cập cảng vào cuối tháng 2 và trong tháng 3 tới.

Ngày 28/1, Văn phòng Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tuyên bố nước này đã gửi cho Ukraine lô hàng viện trợ đầu tiên, bao gồm máy phát điện và nồi hơi công nghiệp, để giúp Kiev đối phó với tình trạng khẩn cấp về năng lượng do các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của nước này.

Tuyên bố cho biết lô hàng đầu tiên gồm 78 nồi hơi công nghiệp đã được chuyển giao ngày 28/1, và sẽ có thêm 300 nồi hơi nữa được giao trong những tuần tới, với tổng công suất nhiệt khoảng 900MW, dành cho các mạng lưới điện đô thị bị hư hại, bệnh viện và các dịch vụ thiết yếu.

Đồng thời, Italy đã khởi động một chương trình cung cấp máy phát điện quy mô vừa và lớn để hỗ trợ các bệnh viện, hệ thống cấp nước và cơ sở hạ tầng quan trọng trong trường hợp mất điện.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết nước này đã đóng góp thêm 160 triệu euro (192 triệu USD) vào quỹ hỗ trợ ngành năng lượng của Ukraine trong giai đoạn 2025-2026. Ông cho biết số tiền này dự kiến sẽ được dùng mua sắm công nghệ sưởi ấm.

Thủ tướng Đức cũng thông báo về việc bàn giao các nhà máy nhiệt điện kết hợp và các nồi hơi công nghiệp cho phía Ukraine.

Cùng ngày, Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách Đối ngoại Kaja Kallas cảnh báo Ukraine đang phải đối mặt với một "thảm họa nhân đạo" khi các cuộc tấn công đang làm mất điện trong điều kiện mùa Đông giá rét.

Các chính phủ châu Âu đang nỗ lực bổ sung cho làn sóng các sáng kiến tư nhân gửi máy phát điện đến Ukraine, cùng củng cố các dịch vụ thiết yếu khi các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tiếp tục diễn ra.

Trong khi đó, ngày 11/2, Nghị viện châu Âu (EP) đã chính thức thông qua khoản vay trị giá 90 tỷ euro (tương đương 106,8 tỷ USD) dành cho Ukraine.

Đây được xem là "phao cứu sinh" tài chính thiết yếu cho chính quyền Kiev, vốn đang cạn kiệt tiền mặt trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga đã bước sang năm thứ tư.

Gói hỗ trợ trích từ ngân sách chung của Liên minh châu Âu (EU) nói trên đã nhận được sự ủng hộ áp đảo từ các nghị sỹ, với 458 phiếu thuận và 140 phiếu chống.

Ước tính, khoản vay này sẽ giúp Ukraine trang trải 2/3 nhu cầu tài chính của nước này trong giai đoạn 2026 và 2027. Theo đó, Ukraine sẽ được phép sử dụng 60 tỷ euro để mua vũ khí cần thiết cho việc củng cố năng lực phòng vệ. Phần tiền còn lại sẽ được dành để hỗ trợ ngân sách chung.

EU nêu rõ Kiev chỉ cần hoàn trả tiền khi “nhận được khoản bồi thường của Moskva." Trong khi đó, EU sẽ chi trả lãi suất, dự kiến vào khoảng 3 tỷ euro mỗi năm, thông qua ngân sách của khối này.

Vào tuần trước, các quốc gia thành viên EU đã đạt được một thỏa thuận về các điều kiện liên quan khoản vay nói trên, mở đường cho Ukraine nhận được nguồn vốn cần thiết trong những tháng tới.

EC đang thúc đẩy việc giải ngân đợt đầu tiên vào tháng 4 năm nay.

Động thái mới nói trên diễn ra sau khi các kế hoạch trước đó nhằm khai thác tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga để tài trợ cho Ukraine không đạt được kết quả như mong đợi./.

