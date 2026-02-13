Nga-Ukraine nối lại thương lượng tại Geneva sau các vòng đàm phán bế tắc

Nga và Ukraine sẽ tiến hành vòng đàm phán mới tại Geneva (Thụy Sĩ) trong hai ngày 17-18/2.

Theo thông báo từ cả hai phía ngày 13/2, đây là nỗ lực tiếp theo trong tiến trình thương lượng do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài suốt 4 năm qua.

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vòng đàm phán sắp tới sẽ được tiếp tục tiến hành theo cơ chế ba bên Nga-Mỹ-Ukraine và được tổ chức tại Geneva.

Một trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó cũng xác nhận phái đoàn Kiev đang chuẩn bị cho cuộc thương lượng trong tuần tới.

Trong vòng đàm phán trước, cả Nga và Ukraine đều mô tả đã có các cuộc thảo luận “mang tính xây dựng.” Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng hai bên vẫn còn nhiều khác biệt sâu sắc, đặc biệt trong vấn đề lãnh thổ.

Nga hiện vẫn đang yêu cầu Ukraine chấp nhận những nhượng bộ sâu rộng về lãnh thổ và chính trị, điều Kiev khó chấp nhận. Ngoài ra, Moskva cũng muốn Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi vùng Donetsk ở miền Đông, nơi Kiev hiện vẫn kiểm soát khoảng 1/5 diện tích.

Phía Ukraine đã bác bỏ khả năng rút quân đơn phương và nhấn mạnh cần có các bảo đảm an ninh mạnh mẽ từ phương Tây để ngăn nguy cơ sẽ bị tái tấn công sau này.

Theo ông Peskov, phái đoàn Nga tại Geneva sẽ do ông Vladimir Medinsky - cựu Bộ trưởng Văn hóa - dẫn đầu.

Ông Medinsky từng dẫn đầu phái đoàn Nga trong các cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ khi xung đột với Ukraine mới nổ ra và việc ông được lựa chọn dẫn đầu cho vòng đàm phán sắp tới đánh dấu sự thay đổi của Điện Kremlin so với 2 vòng đàm phán gần đây ở Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) vốn do các quan chức quân sự cấp cao dẫn dắt.

Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài gần 4 năm và hiện là cuộc chiến kéo dài gây tốn kém nhất ở châu Âu kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao để kết thúc cuộc chiến này nhưng 2 vòng đàm phán trước đó do Mỹ làm trung gian tổ chức tại Abu Dhabi vẫn chưa ghi nhận đột phá đáng kể nào.

Giới quan sát nhận định vòng đàm phán tại Geneva sẽ là phép thử quan trọng đối với nỗ lực trung gian tiếp theo của Washington, song triển vọng đạt được thỏa thuận vẫn còn là điều bỏ ngỏ do Nga và Ukraine khó thu hẹp được lập trường khác biệt ngay tại thời điểm này./.

