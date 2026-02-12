Chính phủ Nga sẵn sàng đối thoại chiến lược với phía Mỹ

Ngày 11/2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết nước này luôn sẵn sàng cho một cuộc đối thoại chiến lược với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

Theo hãng tin RIA Novosti, phát biểu trong phiên thảo luận tại Hạ viện Nga (Duma Quốc gia), Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ hy vọng các cuộc đối thoại đã bắt đầu sẽ sớm đem đến những kết quả thực chất và có ý nghĩa, bao gồm cả việc triển khai các dự án kinh tế đôi bên cùng có lợi vốn đã được thảo luận nhiều trong những năm qua.

Hiện phía Washington vẫn đang trong quá trình cân nhắc về điều này.

Liên quan động thái Bộ Tài chính Mỹ ban hành giấy phép cho các hoạt động dầu mỏ với Venezuela, nhưng lại kèm theo điều khoản cấm giao dịch với các cá nhân và tổ chức từ Nga, Iran, Triều Tiên, Cuba và Trung Quốc, Ngoại trưởng Lavrov đã bày tỏ phản đối quyết định này của Washington.

Ông khẳng định việc Mỹ dỡ bỏ rào cản cho ngành dầu mỏ Venezuela nhưng lại cấm Nga, Trung Quốc và Iran tham gia là “sự phân biệt đối xử," bất chấp thực tế là cả 3 nước đã có nhiều khoản đầu tư lớn vào lĩnh vực năng lượng và dầu mỏ tại quốc gia Nam Mỹ này.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Chính phủ Nga sẽ sử dụng các kênh liên lạc với Mỹ để làm rõ lệnh cấm của Washington đối với Moskva trong các giao dịch dầu mỏ tại Venezuela./.

