Liên minh châu Âu phê duyệt khoản vay 90 tỷ euro hỗ trợ Ukraine

Ngày 11/2, Nghị viện châu Âu (EP) đã chính thức thông qua khoản vay trị giá 90 tỷ euro (tương đương 106,8 tỷ USD) dành cho Ukraine.

Đây được xem là "phao cứu sinh" tài chính thiết yếu cho chính quyền Kiev, vốn đang cạn kiệt tiền mặt trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga đã bước sang năm thứ tư.

Gói hỗ trợ trích từ ngân sách chung của Liên minh châu Âu (EU) nói trên đã nhận được sự ủng hộ áp đảo từ các nghị sỹ, với 458 phiếu thuận và 140 phiếu chống.

Ước tính, khoản vay này sẽ giúp Ukraine trang trải 2/3 nhu cầu tài chính của nước này trong giai đoạn 2026 và 2027. Theo đó, Ukraine sẽ được phép sử dụng 60 tỷ euro để mua vũ khí cần thiết cho việc củng cố năng lực phòng vệ. Phần tiền còn lại sẽ được dành để hỗ trợ ngân sách chung.

EU nêu rõ Kiev chỉ cần hoàn trả tiền khi “nhận được khoản bồi thường của Moskva." Trong khi đó, EU sẽ chi trả lãi suất, dự kiến vào khoảng 3 tỷ euro mỗi năm, thông qua ngân sách của khối này.

Vào tuần trước, các quốc gia thành viên EU đã đạt được một thỏa thuận về các điều kiện liên quan khoản vay nói trên, mở đường cho Ukraine nhận được nguồn vốn cần thiết trong những tháng tới.

Hiện EC đang thúc đẩy việc giải ngân đợt đầu tiên vào tháng 4 năm nay.

Động thái mới nói trên diễn ra sau khi các kế hoạch trước đó nhằm khai thác tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga để tài trợ cho Ukraine không đạt được kết quả như mong đợi./.

G7 đã cho Ukraine vay gần 40 tỷ USD từ tài sản bị đóng băng của Nga Năm 2024, các nước G7 đã nhất trí cho Ukraine vay khoảng 50 tỷ USD dựa trên nguồn thu từ tài sản của Nga bị đóng băng ở phương Tây; hết năm 2025, nhóm G7 đã giải ngân 38,9 tỷ USD theo kế hoạch này.