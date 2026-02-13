Nhiều nước NATO cam kết chi hàng trăm triệu USD mua vũ khí Mỹ hỗ trợ Ukraine

Ngày 12/2, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine sẽ chi hàng trăm triệu USD để mua vũ khí của Mỹ cung cấp cho quốc gia Đông Âu này thông qua sáng kiến Danh mục Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL).

Ông Rutte đưa ra thông báo trên sau cuộc họp của nhóm liên lạc tại Brussels (Bỉ), đồng thời hoan nghênh các nước Anh, Iceland, Na Uy, Thụy Điển và Litva đã đóng góp để cung cấp thêm các thiết bị thiết yếu do Mỹ sản xuất nhằm giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng thủ.

Trong khi đó, các quốc gia khác cũng đang cân nhắc xem có nên bổ sung kinh phí để mua vũ khí của Mỹ cho Ukraine hay không.

Chính phủ Na Uy cho biết nước này và Pháp đã ký thỏa thuận viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cung cấp bom dẫn đường và các thiết bị giám sát.

Na Uy dự kiến cung cấp khoảng 4,2 tỷ kroner (tương đương 440,5 triệu USD), trong khi Pháp sẽ bảo lãnh khoản vay khoảng 3 tỷ kroner. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 5 tên lửa đánh chặn PAC-3, nếu các nước khác tài trợ 30 tên lửa loại này.

Châu Âu đưa ra các cam kết trên bất chấp Nga đã nhiều lần cảnh báo việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ cản trở nỗ lực giải quyết xung đột và biến các nước NATO thành một bên trong cuộc khủng hoảng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov từng nói bất kỳ chuyến hàng chứa vũ khí nào cho Ukraine cũng sẽ là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga./.

