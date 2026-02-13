Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp hữu cơ toàn cầu

Trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia của Bộ Công thương, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA) đã tổ chức Gian hàng Việt Nam, với sự tham gia của 7 doanh nghiệp hữu cơ tiêu biểu, tại Biofach 2026, hội chợ thương mại hàng đầu thế giới về thực phẩm hữu cơ, diễn ra từ ngày 11-13/2 tại Trung tâm hội chợ triển lãm Nuremberg (Nürnberg), Cộng hòa Liên bang Đức.

Theo VOAA, đây không chỉ là một hoạt động xúc tiến thương mại mà còn là cơ hội để nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh thương hiệu quốc gia Hữu cơ Việt Nam - “Organic of Việt Nam”; nâng cao năng lực doanh nghiệp và hỗ trợ hội nhập tiêu chuẩn quốc tế; thúc đẩy chuyển đổi xanh và xuất khẩu nông sản bền vững gắn với chiến lược quốc gia; học hỏi-cập nhật tiêu chuẩn và xu hướng thị trường hữu cơ quốc tế; đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam đã có chứng nhận hữu cơ hoặc thực hành tiêu chuẩn hữu cơ tham gia kết nối, thúc đẩy khả năng xuất khẩu.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự Biofach 2026 giới thiệu những sản phẩm hạt điều nhân và hạt điều rang, tiêu, quế, hồi, trà, gia vị, tinh dầu và chất tẩy rửa hữu cơ, với những tên tuổi quen thuộc, từng tham dự Biofach nhiều năm như Vinasamex, Hiệp Thành, FNB, Long Sơn và Hanfimex… và cả doanh nghiệp mới, tham dự lần đầu như Sen Capital.

Tham tán Thương mại Đặng Thị Thanh Phương và ông Phạm Minh Đức, đại diện VOAA, trao đổi với ông Thomas Derstadt, Trưởng bộ phận thu mua mặt hàng gia vị của IPD. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Ông Phạm Minh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra của VOAA, Trưởng đoàn doanh nghiệp Việt Nam dự Biofach, cho biết, đây là lần thứ chín VOAA tổ chức cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia Biofach vì hội chợ nông nghiệp hữu cơ tại Đức này là lớn nhất và uy tín nhất thế giới.

Châu Âu có những tiêu chuẩn hữu cơ chuẩn mực và được đánh giá là cao nhất nên những doanh nghiệp đạt được chứng chỉ châu Âu, tham dự được hội chợ, tiếp cận được khách hàng châu Âu, là chỉ dấu cho thấy sản phẩm hữu cơ Việt Nam có thể tiếp cận được hầu hết các thị trường trên thế giới.

Theo ông Phạm Minh Đức, nhiều doanh nghiệp tham dự Biofach với VOAA từ khi còn rất nhỏ, giờ đây đã có bước phát triển vượt bậc, doanh số tăng gấp nhiều lần và đã có khả năng tự tham gia hội chợ với tư cách cá nhân, để tiếp tục duy trì sự hiện diện, chăm sóc những khách hàng cũ và tìm khách hàng mới tại Biofach, đưa tổng số doanh nghiệp Việt Nam tham dự Biofach 2026 lên 14-15 đơn vị.

Các doanh nghiệp hữu cơ Việt Nam tham gia Hội chợ cũng có nhiều chuyển biến tích cực, thay vì phần lớn xuất khẩu nguyên liệu thô trước đây, giờ đã tự làm thương hiệu chế biến sâu hơn.

Việc tổ chức cho các doanh nghiệp hội tụ đủ điều kiện tham dự hội chợ hữu cơ lớn như Biofach được Hiệp hội VOAA coi trọng hàng đầu, bởi theo ông Phạm Minh Đức, ngoài việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hữu cơ, việc bán hàng cũng tạo sức kéo rất lớn để thúc đẩy sản xuất trở lại trong nước.

Ông Phùng Sâm, Chủ tịch Hanfimex Group, cho biết, năm nay có sự khác biệt là Hanfimex mang đi giới thiệu các sản phẩm chế biến sâu, tạo giá trị gia tăng bằng các sản phẩm đưa vào hệ thống bán lẻ của các siêu thị.

Theo ông, yếu tố rất quan trọng là doanh nghiệp luôn luôn phải thay đổi theo nhu cầu của thị trường, việc tham dự hội chợ giúp doanh nghiệp tìm hiểu và nắm bắt được nhiều xu hướng mới.

Biofach 2026 - Hội chợ nông nghiệp hữu cơ hàng đầu thế giới. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Sâm cũng cho rằng thị trường nông nghiệp hữu cơ sẽ tiếp tục tăng trưởng hàng năm thêm hàng chục năm nữa vì nhu cầu ăn sạch, uống sạch, đảm bảo cho sức khỏe ngày càng tăng.

Tham gia Hội chợ Biofach lần đầu, "tân binh" Sen Capital mang đến hội chợ sản phẩm nước tẩy rửa sinh học Enzyco - thương hiệu tẩy rửa sinh học đầu tiên của Việt Nam đạt chứng nhận Ecodetergent của Ecocert, có trụ sở ở Pháp, một trong những tổ chức chứng nhận hữu cơ lớn nhất trên thế giới.

Thành phần chính của sản phẩm tẩy rửa Enzyco là dịch chiết từ trái bồ hòn giàu Saponin-một chất hoạt động bề mặt giúp làm sạch và diệt khuẩn trên chén bát, cùng với dịch chiết lên men từ vỏ dứa giàu enzyme Bromelain và các axit hữu cơ giúp dễ dàng phân tách vết bẩn và dầu mỡ rất hiệu quả và an toàn.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Giám đốc Phát triển Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Sen Capital, đại diện Enzyco, cho biết công ty sử dụng công nghệ vi sinh, lên men và chế biến, tạo nên một sản phẩm cuối tiện lợi cho người tiêu dùng.

Khách tham quan hội chợ rất ngạc nhiên với tính bản địa trong sản phẩm Enzyco vì sản phẩm sử dụng trái bồ hòn độc đáo ở Việt Nam và có tính làm sạch cao.

Mặt hàng gia vị hữu cơ của Việt Nam được giới thiệu tại Biofach 2026. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Tại Hội chợ, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Đức, Đặng Thị Thanh Phương, và ông Phạm Minh Đức đã có cuộc thảo luận với ông Thomas Derstadt, Trưởng bộ phận thu mua mặt hàng gia vị của Chương trình hỗ trợ nhập khẩu của Đức (IPD) thuộc Bộ Kinh tế và Phát triển Đức (BMZ), về cách thức đưa Việt Nam trở thành quốc gia đối tác của IPD - một kênh quan trọng giúp các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam tiếp cận được với tệp khách hàng lớn của Đức.

Biofach là sự kiện kết nối lớn nhất dành cho ngành công nghiệp thực phẩm hữu cơ, quy tụ các nhà sản xuất từ khắp nơi trên thế giới, với chương trình hội nghị đa dạng, giới thiệu các xu hướng sản phẩm mới nhất.

Khoảng 35.000 khách tham quan thương mại và hơn 2.200 nhà triển lãm đến từ gần 90 quốc gia giới thiệu các sản phẩm thực phẩm hữu cơ đa dạng dọc theo toàn bộ chuỗi giá trị-từ sản xuất nông nghiệp tiên tiến đến bán lẻ và tiêu dùng.

Ngoài Đức, các quốc gia tham gia mạnh nhất là Italy, Hà Lan, Ấn Độ, Áo và Tây Ban Nha, với Ấn Độ được chọn là "Quốc gia của Năm" cho Biofach 2026./.

Nông nghiệp Việt Nam từ "trụ đỡ" chiến lược đến kỷ nguyên mới Phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với Giáo sư, Viện sỹ Trần Đình Long, Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam về định hướng phát triển nông nghiệp bền vững trong "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc,"