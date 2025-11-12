80 năm ngành nông nghiệp và môi trường: Nền tảng xanh cho đất nước hùng cường

Tại lễ kỷ niệm 80 năm ngành nông nghiệp môi trường và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ nhất, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết ba thập kỷ qua, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng gần 50 lần, đưa Việt Nam vào top 15 quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới.

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã thay đổi căn bản diện mạo nông thôn; hơn 78% xã đạt chuẩn, hạ tầng được cải thiện, đời sống người dân nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

“Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với quyết tâm cao, khát vọng lớn, ngành sẽ tiếp tục lập nên những thành tựu mới, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng,” ông Thắng nói.

Hành trình tạo dựng nên một Việt Nam xanh

Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, 80 năm qua là một hành trình lịch sử đầy gian khó nhưng vô cùng vẻ vang với ngành nông nghiệp và môi trường; là bản hùng ca về sức mạnh ý chí, trí tuệ và tinh thần lao động sáng tạo của các thế hệ, góp phần tạo dựng nên một Việt Nam xanh, hùng cường, phát triển.

Ngay từ những ngày đầu lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh." Người cũng nhấn mạnh: “Thiên nhiên đã cho ta đất, nước, rừng, biển, khí hậu để sinh sống. Ta phải biết giữ gìn, tôn trọng, phát triển…”

"Những lời dạy thiêng liêng ấy đã trở thành kim chỉ Nam cho mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong suốt 80 năm qua để xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, môi trường bền vững,” ông Thắng nhấn mạnh.

Nhớ lại lịch sử 80 năm về trước, trong hai cuộc kháng chiến (1945-1975), ông Thắng cho biết dù trong “mưa bom bão đạn” ác liệt, thiên tai hà khắc, nông nghiệp vẫn duy trì vừa sản xuất vừa chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “tay cày, tay súng,” chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến. Hàng triệu ha đất được khai hoang, hàng vạn công trình thủy lợi được xây dựng, tạo nên kỳ tích “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người.”

Sau ngày thống nhất (năm 1975), Đảng và Nhà nước xác định phát triển nông nghiệp là nhiệm vụ trung tâm, ổn định đời sống nhân dân là ưu tiên hàng đầu. Ngành đã nhanh chóng khôi phục sản xuất, củng cố cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển hợp tác xã, nông - lâm trường quốc doanh, triển khai các chương trình khai hoang, thủy lợi, cải tạo đồng ruộng, trồng rừng.

Bước vào công cuộc đổi mới năm 1986, nông nghiệp có bước phát triển vượt bậc. Các chính sách mang tính đột phá, như Luật Đất đai (năm 1993), cùng các chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng nông thôn mới,… đã mở ra thời kỳ phát triển toàn diện.

“Từ chỗ thiếu ăn, phải nhập khẩu lương thực trong thập niên 1980, Việt Nam đã tự bảo đảm an ninh lương thực và trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Các mặt hàng, như gạo, càphê, hạt điều, hồ tiêu, thủy sản, rau quả,… liên tục nằm trong nhóm 5 nước xuất khẩu lớn nhất toàn cầu, mang lại hàng chục tỷ USD mỗi năm,” ông Thắng chia sẻ.

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành nông nghiệp môi trường và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ nhất.

Chỉ riêng ba thập kỷ qua, ông Thắng cho biết giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng gần 50 lần, đưa Việt Nam vào top 15 quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới; hơn 78% xã đạt chuẩn, hạ tầng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 58% (năm 1993) xuống còn 4,06% (năm 2024).

Các chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu cũng đã được triển khai mạnh mẽ. Công tác bảo vệ môi trường trở thành trụ cột của phát triển bền vững, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Nhờ vậy, tỷ lệ che phủ rừng duy trì trên 42%, nhiều hệ sinh thái được phục hồi, chất lượng môi trường được cải thiện.

Đến năm 2024, Việt Nam đã được xếp thứ 54/166 quốc gia về phát triển bền vững (tăng 34 bậc so với 2016), đứng thứ 2 ASEAN; tỷ lệ thu gom, xử lý rác sinh hoạt đạt 97,28% ở đô thị và 83,1% ở nông thôn, qua đó góp phần bảo đảm cân bằng sinh thái và an ninh tài nguyên quốc gia.

5 nhóm giải pháp trong kỷ nguyên vươn mình

Bước vào giai đoạn phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ông Thắng nhấn mạnh đất nước ta đang đứng trước những chuyển biến sâu sắc của thời đại: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xu thế chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp.

Cùng với đó là yêu cầu cấp bách về bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước và bảo vệ môi trường sinh thái toàn cầu.

Theo ông Thắng, những biến động địa chính trị - kinh tế, thương mại, khí hậu và công nghệ,… vừa mở ra thời cơ phát triển mới, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu, thách thức to lớn đối với ngành nông nghiệp và môi trường.

Trong bối cảnh đó, ngành nông nghiệp và môi trường xác định mục tiêu xuyên suốt là phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; bảo vệ, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh môi trường, góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, hạnh phúc.

Để thực hiện được mục tiêu trên, ông Thắng cho biết trong thời gian tới, ngành sẽ tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, ngành sẽ hoàn thiện thể chế và mô hình quản trị hiện đại, thống nhất; rà soát, sửa đổi toàn diện pháp luật về đất đai, nước, rừng, môi trường, khí hậu và nông nghiệp bảo đảm đồng bộ, minh bạch; kiện toàn mô hình bộ tinh gọn, đa ngành; phân cấp mạnh gắn với trách nhiệm giải trình, nâng cao vai trò điều phối của Trung ương và hiệu lực quản lý ở địa phương.

Phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái. (Nguồn: TTXVN)

Thứ hai, ngành chú trọng phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế xanh và tuần hoàn; chuyển mạnh từ tăng trưởng chiều rộng sang giá trị bền vững; nhân rộng mô hình phát thải thấp, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý rừng bền vững; thiết lập tiêu chuẩn xanh, nâng tầm thương hiệu nông sản Việt Nam gắn với truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý và tín chỉ carbon.

Tiếp theo là quản lý, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên quốc gia; khai thác tiết kiệm đất, nước, rừng, khoáng sản, biển phục vụ phát triển lâu dài; bảo đảm an ninh nguồn nước; số hóa, công khai dữ liệu tài nguyên môi trường, nâng cao quản trị dựa trên kết quả, bằng chứng.

Thứ tư, tập trung thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, cảm biến, chuỗi khối trong giám sát tài nguyên và nông nghiệp thông minh; đẩy mạnh nghiên cứu giống cây - con thích ứng khí hậu; hỗ trợ khởi nghiệp...

Cuối cùng là nâng cao hiệu lực quản trị, huy động nguồn lực cho chuyển đổi xanh, trong đó bộ máy phải tinh gọn, cán bộ phải vững chuyên môn, chắc bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu quản lý đa ngành; khai thông nguồn lực trong nước và quốc tế, nhất là tài chính về khí hậu, ODA thế hệ mới, vốn tư nhân cho đầu tư xanh; tham gia các sáng kiến toàn cầu về phát thải ròng “0,” kinh tế carbon thấp; khẳng định vai trò, vị thế Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Với tinh thần đó, ông Thắng đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành tiếp tục đổi mới tư duy, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

"Đặc biệt, mỗi cá nhân trong ngành cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, môi trường bền vững, đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững và hùng cường," Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh./.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm, ngành nông nghiệp và môi trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ngành cũng tuyên dương 30 hợp tác xã, 24 nông dân, chủ trang trại tiêu biểu; 57 tập thể và 151 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025; phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030 với phương châm “Truyền thống - Đổi mới - Phát triển - Bền vững,” qua đó kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và nông dân cả nước biến niềm tự hào thành hành động cụ thể, biến khát vọng thành sức mạnh cống hiến.

Đề án trồng trọt phát thải thấp: Bước chuyển lớn của nông nghiệp Việt Nam Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề án được xem là bước triển khai quan trọng, hướng tới hướng tới một nền nông nghiệp bền vững, phát thải thấp và góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.