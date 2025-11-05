Kinh tế

10 tháng năm 2025: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vượt 58 tỷ USD

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam trong 10 tháng năm 2025 đạt 58,13 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2024. 

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam trong 10 tháng năm 2025 đạt 58,13 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2024. Theo đó, động lực tăng trưởng đến từ nhóm càphê đạt 7,41 tỷ USD, tăng gần 62%; rau quả đạt 7,09 tỷ USD, tăng 15%; lâm sản và gỗ đạt gần 15 tỷ USD, tăng gần 5,4% và thủy sản đạt 9,31, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm 2024.

