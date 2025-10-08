Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản: "Mục tiêu đạt 100 tỷ USD hoàn toàn khả thi"

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết sau hơn tám thập kỷ chuyển mình phát triển, Việt Nam hiện đứng thứ 5 thế giới về quy mô đàn lợn, thứ 6 về sản lượng thịt lợn, đứng thứ 2 thế giới về đàn thủy cầm và dẫn đầu Đông Nam Á về sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp.

Hiện nông nghiệp vẫn là bệ đỡ quan trọng của nền kinh tế, trong đó khoa học công nghệ đóng góp khoảng 35% giá trị gia tăng, song tiềm lực và dư địa phát triển vẫn còn rất lớn. Do đó, mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 100 tỷ USD hoàn toàn khả thi nếu có quyết tâm và định hướng đúng đắn.

Nhiều thành tựu nổi bật

Phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm quốc tế chuyên ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế biến thịt tại Việt Nam năm 2025 (Vietstock 2025), diễn ra ngày 8/10, ông Tiến nhấn mạnh nông nghiệp luôn giữ vai trò nền tảng trong nền kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong thời gian qua, ngành nông nghiệp Việt Nam tiếp tục ghi dấu những thành tựu ấn tượng. Trong đó, ngành chăn nuôi chiếm hơn 1/4 tỷ trọng của ngành, là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng.

“Trước đây, khi nhắc đến xuất khẩu, nhiều người còn hoài nghi. Chỉ riêng việc bảo đảm nguồn thịt, trứng, sữa cho hơn 100 triệu dân đã là thách thức không nhỏ. Nay, chúng ta đã có bước tiến rõ rệt,” ông Tiến chia sẻ.

Nêu dẫn chứng, ông Tiến cho biết chỉ tính riêng 9 tháng qua (từ năm 2025 đến nay), xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 52,31 tỷ USD, trong đó, riêng giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi đã đạt 447,5 triệu USD (tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước). Ngành chăn nuôi cũng đang tạo sinh kế cho 6,5 triệu hộ nông dân, đóng góp 25-27% GDP nông nghiệp.

Đáng chú ý, trong khi chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng do dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, chăn nuôi gia cầm vẫn tăng khá nhờ các điều kiện sản xuất tương đối thuận lợi, dịch bệnh được kiểm soát tốt, không bùng phát các ổ dịch dịch bệnh gia cầm lớn, giá bán sản phẩm ở mức ổn định.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu. (Ảnh: Hồng Thắm)

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến cuối tháng 9/2025, dù đàn lợn của cả nước giảm khoảng 0,6% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng thịt hơi xuất chuồng vẫn đạt hơn 4 triệu tấn, tăng 4,6%. Đàn gia cầm tăng 3,7%, sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt hơn 1,9 triệu tấn, tăng 5,6%.

Công tác thú y cũng đạt nhiều thành tựu. Nổi bật là việc Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên sản xuất thành công vaccine dịch tả lợn châu Phi. Xuất khẩu thuốc thú y đã vươn tới hơn 45 quốc gia, mang về hàng trăm triệu USD.

“Với nền tảng hiện có, những năm tới đây, xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ,” ông Tiến nhấn mạnh.

Tuy vậy, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng thẳng thắn nêu thực tế khó khăn khi chăn nuôi vẫn đối mặt với nhiều thách thức như: Dịch bệnh phức tạp, biến đổi khí hậu, quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ còn cao, phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và kháng sinh, hệ thống giết mổ tập trung còn hạn chế, sản phẩm chế biến sâu chưa nhiều.

Ngoài ra, công tác quản lý dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và dự báo thị trường cũng cần được tăng cường, để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Phát triển chăn nuôi quy mô lớn, công nghệ cao

Trong bối cảnh trên, theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số được xem là chìa khóa thúc đẩy phát triển bền vững, giúp ngành chăn nuôi nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Ông Phùng Đức Tiến cho biết ngành chăn nuôi Việt Nam là kết tinh của nhiều thế hệ, đã và đang tỏa sáng nhờ tinh thần sáng tạo, hội nhập và thích ứng. "Tuy nhiên, nếu không có công nghệ dẫn dắt, sẽ khó có thể sánh vai cùng các cường quốc năm châu,” ông Tiến lưu ý.

Do đó, ông Tiến nhấn mạnh thời gian tới, ngành chăn nuôi cần hướng tới phát triển quy mô lớn, công nghệ cao; chú trọng vấn đề môi trường; chủ động ứng dụng công nghệ hỗ trợ; nâng cao năng lực giết mổ, chế biến.

Đại diện đơn vị tổ chức triển lãm, ông Ben Wong - Tổng Giám đốc Informa Markets Việt Nam, cho biết trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, bước vào kỳ tổ chức lần thứ 13, Vietstock tiếp tục khẳng định vị thế là diễn đàn hàng đầu để giới thiệu đổi mới, công nghệ và hợp tác không chỉ tại Việt Nam mà còn vươn ra toàn khu vực Đông Nam Á.

Tại triển lãm diễn ra trong 3 ngày lần này, Vietstock 2025 sẽ mang đến hơn 80 phiên hội thảo chuyên môn với nhiều chủ đề thiết thực như: Kháng thuốc kháng sinh, chăn nuôi heo, gia cầm, bò sữa, quản lý chất thải, dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi, sức khỏe động vật, phúc lợi động vật, chuỗi giá trị trứng, kiểm soát khí thải chăn nuôi…

“Tôi tin Vietstock 2025 sẽ là một trải nghiệm đáng giá. Những kiến thức thu nhận được, những kết nối quý báu được hình thành, cùng những đổi mới sáng tạo được giới thiệu sẽ góp phần kiến tạo nên một ngành chăn nuôi mạnh mẽ hiện đại và phát triển bền vững”, ông Ben Wong nhấn mạnh.

Một điểm nhấn quan trọng của Vietstock 2025 là Hội nghị bàn tròn các Hiệp hội Chăn nuôi và Thú y Khu vực Đông Nam Á, diễn ra trong ngày mai, 9/10. Hội nghị dự kiến quy tụ 7 hiệp hội đến từ Việt Nam, Malaysia, Philippines, Campuchia, Thái Lan, Indonesia và Myanmar, thảo luận về tình hình phát triển, cơ hội và thách thức của ngành chăn nuôi khu vực ASEAN.

Đây là cơ hội để các bên tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và cùng xây dựng định hướng phát triển bền vững cho ngành trong khu vực./.

Vietstock 2025 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8/10-10/10/2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ hơn 300 đơn vị trưng bày và trên 13.000 khách tham quan chuyên ngành đến từ 40 quốc gia, trên diện tích hơn 13.000m2. Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Vietstock 2025 không chỉ là nơi giới thiệu công nghệ tiên tiến, mà còn là nền tảng kết nối giá trị toàn chuỗi ngành chăn nuôi, từ sản xuất con giống đến phân phối và tiêu thụ; khẳng định tầm ảnh hưởng ngày càng mở rộng của ngành chăn nuôi trong khu vực.

Xuất khẩu nông sản: Khẳng định thương hiệu, hướng đến những kỷ lục mới Hiện nay, Việt Nam đã đứng trong top đầu thế giới về xuất khẩu nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản như hồ tiêu, điều, càphê, lúa gạo... và đang tiếp tục hướng đến những mốc tăng trưởng kỷ lục mới.