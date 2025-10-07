Giảm giá thành, đảm bảo nguồn cung: Nhiệm vụ kép của ngành chăn nuôi Việt Nam

Ngành chăn nuôi Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn liên quan đến giá thành đầu ra. Nếu người chăn nuôi ồ ạt tái đàn, không kiểm soát tốt chi phí, giá thành sản xuất cao sẽ không còn lợi nhuận, thậm chí thua lỗ. Vì vậy, việc giảm giá thành chăn nuôi đi cùng với tái đàn vật nuôi phù hợp với thị trường là 2 nhiệm vụ quan trọng, để vừa đảm nguồn cung thịt ổn định trong nước, vừa tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm xuất khẩu.

Đây là nội dung được đại diện các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi thảo luận tại Diễn đàn “Giải pháp giảm giá thành chăn nuôi, ổn định nguồn cung sản phẩm thịt trong nước và xuất khẩu,” do Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức sáng nay, 7/10.

Nhiều khó khăn bởi giá thành đầu ra

Ông Đỗ Văn Hoan - Phó Trưởng phòng Giống vật nuôi, Cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết những năm gần đây, ngành chăn nuôi Việt Nam đã chủ động tiếp cận và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ sinh học và công nghệ 4.0, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và quản lý giống vật nuôi.

Nhờ đẩy mạnh nghiên cứu, chọn tạo và ứng dụng công nghệ sinh học, ngành chăn nuôi Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển giống vật nuôi. Công tác bảo tồn, lưu giữ và phát triển nguồn gen vật nuôi bản địa cũng tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giống vật nuôi trong nước.

Tuy vậy, ông Hoan cũng nêu thực tế phần lớn các khâu chọn, nhân, sản xuất và quản lý giống vật nuôi ở trong nước vẫn dựa vào phương pháp truyền thống, thiếu hệ thống quản lý và chia sẻ thông tin, dữ liệu giống một cách đồng bộ. Việc ứng dụng công nghệ cao trong đánh giá giá trị giống, chọn tạo dòng, giống còn rất hạn chế.

Với vai trò cơ quan được Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao tổ chức diễn đàn, ông Lê Trọng Đảm - Phó Tổng biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường, cũng nhấn mạnh ngành chăn nuôi vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn liên quan đến giá thành đầu ra, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của người chăn nuôi.

Nguyên nhân được ông Đảm chỉ ra chủ yếu là xuất phát từ chi phí đầu vào tăng mạnh, đặc biệt là thức ăn chăn nuôi - yếu tố chiếm tới 65-70% tổng chi phí chăn nuôi. So với các nước trong khu vực, đặc biệt là so với thế giới, giá thành sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam thường cao hơn, làm giảm sức cạnh tranh, gián tiếp thúc đẩy sản phẩm thịt ngoại nhập khẩu vào thị trường nước ta.

Bên cạnh đó, chất lượng con giống, phương thức sản xuất, hiệu quả quản lý, quản trị chăn nuôi hiện vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề, nhất là cơ cấu sản xuất manh mún, nhỏ lẻ. Phần lớn hộ chưa đạt được quy mô chăn nuôi vừa và lớn, chưa áp dụng hiệu quả công nghệ trong quản lý, phối trộn thức ăn hay xử lý chất thải.

Diễn đàn “Giải pháp giảm giá thành chăn nuôi, ổn định nguồn cung sản phẩm thịt trong nước và xuất khẩu”. (Ảnh: BTC)

Đặc biệt, việc thiếu liên kết chuỗi trong sản xuất và tiêu thụ khiến giá trị ngành chăn nuôi hiện cũng không ổn định, sức chống chịu kém. Chưa kể, các yêu cầu ngày càng cao về kiểm dịch, vệ sinh môi trường, an toàn sinh học tuy cần thiết nhưng cũng góp phần làm tăng chi phí, đặc biệt đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.

Hình thành chuỗi liên kết cung - cầu

Gợi mở hướng giải quyết, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng giảm giá thành chăn nuôi và đảm bảo nguồn cung thịt trong giai đoạn cuối năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ với người chăn nuôi mà còn với người tiêu dùng trong toàn xã hội. Đặc biệt là thời điểm cuối năm - nhu cầu tiêu dùng thực phẩm, nhất là thịt lợn và gia cầm tăng mạnh.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nếu nguồn cung không ổn định, giá cả biến động, sẽ gây sức ép lạm phát không nhỏ và ảnh hưởng đến đời sống đại bộ phận người dân. Nếu người chăn nuôi ồ ạt tái đàn, không kiểm soát tốt chi phí, giá thành sản xuất cao sẽ không còn lợi nhuận, thậm chí thua lỗ.

Vì vậy, việc giảm giá thành chăn nuôi đi cùng với tái đàn vật nuôi là 2 nhiệm vụ luôn luôn song hành lúc này. Một thị trường thực phẩm được cung ứng đầy đủ, giá cả bình ổn, vừa là mong mỏi của người tiêu dùng trong dịp Tết.

Đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành, ông Đỗ Văn Hoan - Phó Trưởng phòng Giống vật nuôi, Cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết đơn vị này dự kiến sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ gen trong công tác chọn tạo giống nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả và thúc đẩy tiến bộ di truyền.

Trên cơ sở đó, cơ quan chuyên môn sẽ lai tạo giống đáp ứng nhu cầu của ba phân khúc thị trường, gồm: Nhóm giống năng suất cao, nhóm giống chất lượng cao và nhóm giống vừa có năng suất vừa đảm bảo chất lượng.

“Cục Chăn nuôi và Thú y cũng chú trọng phục tráng, khai thác và phát triển các giống vật nuôi bản địa có giá trị kinh tế cao, góp phần bảo tồn nguồn gen quý và nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi,” ông Hoan nói thêm.

Ngoài ra, trong giai đoạn tới, ngành chăn nuôi cũng hướng đến xây dựng ngân hàng giống vật nuôi quốc gia và hoàn thiện các chính sách thúc đẩy tiến độ các dự án sản xuất giống mới có quy mô lớn. Theo đó, ngoài ưu tiên và khuyến khích ứng dụng công nghệ lõi, công nghệ sinh học và mô hình quản lý giống theo hình tháp, ngành cũng đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất giống có tiềm lực.

“Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có thể chủ động sản xuất được nguồn giống vật nuôi chủ lực cấp bố mẹ và con thương phẩm có năng suất, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu,” ông Hoan nhấn mạnh.

Ông Tạ Văn Tường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, nhấn mạnh việc tìm kiếm giải pháp giảm giá thành chăn nuôi, ổn định nguồn cung thịt và nâng cao giá trị sản phẩm không chỉ là mong muốn của ngành nông nghiệp, mà còn là mục tiêu góp phần cải thiện đời sống vật chất của người dân.

Riêng tại Hà Nội, ông Tường cho biết hiện có khoảng 188.600 ha đất nông nghiệp, chiếm 56,34% tổng diện tích tự nhiên, với hơn 6.750 trang trại chăn nuôi (trong đó có 94 trang trại quy mô lớn, 1.735 trang trại vừa và hơn 4.900 trang trại nhỏ). Thành phố đang định hướng phát triển con giống chất lượng đồng thời giảm mật độ chăn nuôi để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Thủ đô và các tỉnh lân cận.

Theo ông Tường, diễn đàn lần này là cơ hội để các nhà quản lý, doanh nghiệp và địa phương cùng trao đổi, đánh giá thực tiễn sản xuất, từ đó phác họa bức tranh toàn cảnh ngành chăn nuôi; chia sẻ những mô hình hiệu quả như chăn nuôi không tiếp xúc, liên kết chuỗi giá trị, hay giải pháp dinh dưỡng giúp nâng cao năng suất.

Tại diễn đàn, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng nêu đề xuất về việc hình thành chuỗi liên kết cung cấp thực phẩm từ trang trại tới bếp ăn tập thể, gắn với mô hình hợp tác xã và trang trại quy mô hộ, qua đó vừa thúc đẩy sản xuất chuyên nghiệp, vừa mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thành phố Hà Nội cũng khuyến khích phát triển mô hình doanh nghiệp gia đình hướng tới trở thành các tập đoàn chăn nuôi - chế biến quy mô lớn, đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu./.

Xuất khẩu nông sản: Khẳng định thương hiệu, hướng đến những kỷ lục mới Hiện nay, Việt Nam đã đứng trong top đầu thế giới về xuất khẩu nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản như hồ tiêu, điều, càphê, lúa gạo... và đang tiếp tục hướng đến những mốc tăng trưởng kỷ lục mới.