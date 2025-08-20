Nhiều vùng chăn nuôi bò sữa trên đà phá sản, Hiệp hội Chăn nuôi kiến nghị gì?

Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Y tế về phát triển nguồn nguyên liệu sữa trong nước.

Tốc độ tăng trưởng của đàn bò sữa giảm sút nhanh

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, chương trình phát triển chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2000-2020 cho thấy Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển được ngành chăn nuôi và chế biến sữa từ nguồn nguyên liệu trong nước bằng phương thức và cách làm riêng.

Sự kết hợp hài hòa giữa chăn nuôi tập trung ở các công ty lớn và chăn nuôi chuyên nghiệp trong các nông hộ đã đưa tốc độ tăng trưởng đàn bò, sản lượng sữa tươi của Việt Nam liên tục ở mức cao, với hai con số/năm, đứng đầu các nước trong khu vực, đạt được đa mục tiêu: Cung cấp các sản phẩm sữa tươi chất lượng cao cho người tiêu dùng và hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của ngành chăn nuôi trong nước, hứa hẹn Việt Nam sẽ có ngành công nghiệp sữa phát triển nhanh, bền vững trong khu vực.

Tuy nhiên, những năm gần đây, do thị trường sữa Việt Nam phát triển quá nóng, bùng nổ quá nhiều thương hiệu, sản phẩm sữa và từ sữa trên thị trường, nguyên liệu sữa nhập khẩu ồ ạt gây nhiễu loạn thị trường, áp đảo nguồn nguyên liệu trong nước, dẫn đến thực trạng là người tiêu dùng không biết lựa chọn sản phẩm sữa nào phù hợp.

Nguy hại hơn là tốc độ tăng trưởng của đàn bò sữa trong nước giảm sút rất nhanh, nhất là đàn bò trong khu vực chăn nuôi nông hộ, nhiều vùng chăn nuôi bò sữa truyền thống đang trên đà phá sản, như thành phố Hồ Chí Minh, Ba Vì, Mộc Châu… riêng đàn bò sữa của Thành phố Hồ Chí Minh giảm trên 50%.

Minh bạch với các sản phẩm sữa và từ sữa

Để Việt Nam thực sự có ngành sữa phát triển bền vững, như mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam thời kỳ 2025-2030, tầm nhìn 2045 mà Bộ Công Thương đang hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ, Hội Chăn nuôi Việt Nam kính đề nghị các Bộ một số giải pháp.

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, phát triển ngành sữa Việt Nam phải phát huy được những lợi thế trong nước, nhất là nguồn sữa tươi và nguyên liệu, phụ gia phong phú của ngành nông nghiệp nhiệt đới trong nước; hạn chế thấp nhất việc nhập khẩu các loại nguyên liệu mà trong nước có thể sản xuất được.

“Cần phát triển chương trình dinh dưỡng (chương trình sữa) học đường bằng các sản phẩm sữa tươi, như kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới đã làm rất thành công, vừa giúp trẻ em có được nguồn dinh dưỡng tốt nhất, vừa thúc đẩy ngành chăn nuôi trong nước phát triển. Tiềm năng chăn nuôi gia súc cho sữa của Việt Nam, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu này,” Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam khẳng định.

Hiệp hội chăn nuôi Việt Nam đề xuất cần phát triển chương trình dinh dưỡng (chương trình sữa) học đường bằng các sản phẩm sữa tươi, như kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới. (Nguồn: Vietnam+)

Bên cạnh đó, Hiệp hội chăn nuôi cho rằng cần hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định minh bạch, rõ ràng, dễ phân biệt các sản phẩm sữa và từ sữa, nhất là giữa sữa tươi với sữa nước, để người tiêu dùng biết trong lựa chọn sử dụng và người sản xuất, kinh doanh, cơ quan quản lý thực hiện.

Đại diện các doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi đề xuất đưa quy định, bắt buộc các cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa phải có vùng hoặc gắn với vùng nguyên liệu sữa nguyên liệu trong nước, hoặc phải sử dụng tối thiểu bao nhiêu % nguyên liệu sữa tươi trong nước (thường là từ 5-20%).

“Vì sữa tươi có lợi cho người tiêu dùng, nhưng ít lợi nhuận nhất đối với người kinh doanh, nên không chỉ các quốc gia có ngành sản xuất sữa phát triển, mà ngay ở các nước kém phát triển trong khu vực như Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc cũng đều có quy định này,” Hiệp hội Chăn nuôi cho hay.

Một ví dụ cụ thể là tại Philipines, Đạo luật Cộng hòa số 7884 về phát triển ngành sữa quốc gia năm 1995, Mục 17 quy định, các nhà chế biến, kinh doanh sữa thương mại phải mua tối thiểu 5 % nguồn nguyên liệu sữa tươi trong nước. Doanh nghiệp mua vượt mức 5% sẽ được hưởng khoản tín dụng, thuế ưu đãi 10% giá trị của phần mua vượt mức này…

Hội Chăn nuôi Việt Nam đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Y tế có ý kiến chỉ đạo các cơ quan chức năng, thống nhất quan điểm và giải pháp phát triển toàn diện ngành sữa Việt Nam bền vững, vì mục tiêu cao cả nhất cho sức khỏe cộng đồng và sản xuất trong nước./.

Luật hóa dinh dưỡng học đường - vì một Việt Nam khoẻ mạnh, vì tầm vóc Việt Cần có khung pháp lý để chuẩn hóa bữa ăn trưa học đường là khuyến nghị của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế nhằm nâng cao thể trạng, tầm vóc và trí lực của trẻ em Việt Nam.