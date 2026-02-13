Công ty TNHH LeLong Việt Nam lọt Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam VNR500 năm 2025

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Le Long Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn Đài Loan có hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ắc quy. đạt thứ hạng 263 trong bảng xếp hạng VNR500 năm 2025 tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường khi đạt vị trí thứ 263 trong bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500). Thành tựu này thể hiện sự phát triển bền vững, năng lực sản xuất vượt trội và uy tín thương hiệu ngày càng được khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành sản xuất ắc quy công nghiệp trong nước cũng như khu vực.

Với công nghệ tiên tiến và hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 17025 và IATF 16949, Le Long Việt Nam không chỉ đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sản phẩm sang nhiều quốc gia trên thế giới, phục vụ các ngành công nghiệp ô tô, năng lượng và điện tử.

Dự án giải pháp trung tâm dữ liệu của Le Long Việt Nam.

Trong hơn hai thập kỷ phát triển, Le Long Việt Nam đã không ngừng đầu tư vào dây chuyền công nghệ hiện đại và hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt, qua đó cung cấp ra thị trường danh mục sản phẩm ắc quy đa dạng. Hiện nay, ắc quy của Le Long được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực ô tô, xe điện, xe máy, nguồn dự phòng và nhiều giải pháp năng lượng khác.

Đáng chú ý, sản phẩm chiến lược đang được công ty tập trung phát triển mạnh mẽ là ắc quy dành cho Data Center – phân khúc đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, độ ổn định và độ tin cậy tuyệt đối. Đây được xem là bước đi quan trọng giúp Le Long Việt Nam mở rộng thị trường và khẳng định năng lực trong lĩnh vực năng lượng công nghệ cao.

Le Long Việt Nam hướng tới tương lai lược “Sản xuất xanh – Tương lai bền vững”.

Việc góp mặt trong VNR500 không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của Le Long Việt Nam mà còn là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và hướng tới chiến lược phát triển bền vững. Với tầm nhìn dài hạn, công ty đặt mục tiêu trở thành một trong những nhà sản xuất ắc quy hàng đầu khu vực, đồng hành cùng sự phát triển của ngành công nghiệp năng lượng trong thời kỳ chuyển đổi số./.