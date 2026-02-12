Tổng thống Ukraine bác thông tin về kế hoạch công bố bầu cử

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ thông tin nói rằng ông sẽ công bố kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống và trưng cầu ý dân về một thỏa thuận hòa bình vào ngày 24/2 tới, trùng với thời điểm tròn 4 năm bùng phát xung đột Nga-Ukraine.

Theo hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine ngày 11/2, ông Zelensky khẳng định nước này chỉ tổ chức bầu cử sau khi có các bảo đảm an ninh cần thiết và đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Liên quan đến khả năng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng đối thoại tại các địa điểm do phía Mỹ đề xuất, có thể là tại Mỹ, châu Âu hoặc một quốc gia trung lập, nhưng không phải tại Nga hay Belarus.

Trước đó, báo Financial Times (Anh) dẫn lời một số quan chức đưa tin về kế hoạch công bố bầu cử và trưng cầu ý dân nói trên.

Bài báo cũng cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hối thúc Ukraine tổ chức trưng cầu ý dân muộn nhất là vào ngày 15/5, đồng thời cảnh báo việc chậm trễ có thể ảnh hưởng đến các đề xuất bảo đảm an ninh của Mỹ.

Trong khi đó, các nước châu Âu tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ quân sự cho Ukraine và các Bộ trưởng Quốc phòng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang nhóm họp tại Brussels (Bỉ) để thảo luận tăng cường hỗ trợ cho quốc gia Đông Âu này.

Trong các phát biểu mới nhất, Anh và Thụy Điển ngày 12/2 lần lượt công bố các gói hỗ trợ phòng không mới cho Kiev nhằm tăng cường năng lực bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu và duy trì ổn định nguồn cung điện cũng như năng lượng sưởi ấm cho người dân trong bối cảnh xung đột đã kéo dài gần 4 năm.

Anh thông báo sẽ khẩn cấp cung cấp các hệ thống và tên lửa phòng không mới trị giá hơn 500 triệu bảng Anh cho Kiev.

Bộ trưởng Quốc phòng nước này xác nhận Anh sẽ lần đầu tiên đóng góp 150 triệu bảng cho sáng kiến Danh mục Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL) do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) điều phối, nhằm bảo đảm chuyển giao nhanh các tên lửa đánh chặn cho việc bảo vệ không phận Ukraine.

Ngoài ra, Anh cũng dự kiến chuyển giao thêm 1.000 tên lửa đa nhiệm hạng nhẹ (LMM) sản xuất tại Belfast (Bắc Ireland) và trong những tháng tới sẽ cung cấp 1.200 tên lửa phòng không cùng 200.000 đạn pháo cho lực lượng phòng vệ Ukraine thông qua Liên danh Phòng không (ADC).

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson cho biết nước này sẽ công bố gói hỗ trợ thứ 3 cho Ukraine theo cơ chế PURL.

Phát biểu với báo giới khi đến Brussels (Bỉ) tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO, ông Jonson cho rằng cơ chế PURL có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các nước châu Âu nhanh chóng mua sắm vật tư và khí tài quốc phòng do Mỹ sản xuất để chuyển cho Ukraine, đặc biệt là các hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn mà châu Âu hiện chưa tự sản xuất được.

Về phía Nga, Moskva nhiều lần cho rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine đang cản trở nỗ lực giải quyết xung đột.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov từng cảnh báo mọi lô hàng vũ khí chuyển cho Ukraine đều bị coi là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga./.

Ukraine chuẩn bị khung pháp lý cho hoạt động bầu cử Ukraine bắt đầu lên kế hoạch tổ chức bầu cử Tổng thống kèm theo một cuộc trưng cầu ý dân về thỏa thuận hòa bình sau khi Washington yêu cầu Kiev tiến hành các sự kiện này trước ngày 15/5.