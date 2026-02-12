Canada tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng với Đức và EU

Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ thúc đẩy mối quan hệ an ninh-quốc phòng với Đức và thu hút các khoản đầu tư kinh doanh mới từ nước này khi ông đến thành phố Munich (München) trong tuần này.

Ông Carney sẽ khởi hành đến Hội nghị An ninh Munich ngày 11/2, trở thành Thủ tướng Canada đầu tiên tham dự Hội nghị này kể từ năm 2020. Hơn 60 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ cũng dự kiến tham dự.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước chuyến thăm, một quan chức chính phủ cho biết hội nghị này rất quan trọng vì đây là nơi tập trung các nhà lãnh đạo thế giới trong cộng đồng quốc phòng, tương tự như Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, vốn là điểm trọng tâm của cộng đồng tài chính.

Hơn bao giờ hết, Canada cần tập trung và tăng cường các mối quan hệ, đặc biệt là trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty, Ngoại trưởng Anita Anand, Bộ trưởng Trí tuệ Nhân tạo và Chuyển đổi Số Evan Solomon và Thứ trưởng phụ trách Mua sắm Quốc phòng Stephen Fuhr sẽ tháp tùng ông Carney trong chuyến đi này.

Trong thời gian ở Munich, Thủ tướng Carney dự kiến gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới và doanh nghiệp để thúc đẩy các ưu tiên an ninh và đa dạng hóa thương mại. Ông cũng sẽ có các cuộc gặp song phương với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen.

Ông Carney cũng sẽ có cuộc gặp ba bên với các nhà lãnh đạo Na Uy và Đức, để thảo luận một thỏa thuận hàng hải với hai quốc gia này.

Tuy nhiên, các quan chức chính phủ không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về các cuộc gặp kinh doanh mà ông Carney dự định thực hiện trong thời gian ở Đức. Các quan chức chỉ cho biết cuộc đàm phán sẽ có sự tham gia của các lãnh đạo từ các lĩnh vực đầu tư, khoáng sản trọng yếu, quốc phòng, sản xuất, năng lượng và công nghệ tiên tiến.

Thủ tướng Carney sau đó sẽ gặp Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Âu (EU) Ursula von der Leyen vào ngày 14/2 để thảo luận hiện trạng và tương lai của trật tự quốc tế, trong đó ông sẽ nhấn mạnh các ưu tiên của Canada trong bối cảnh toàn cầu hiện nay.

Bộ trưởng McGuinty dự kiến ký kết thỏa thuận Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE). Sáng kiến trị giá 150 triệu USD của EU nhằm tăng cường năng lực quốc phòng và hỗ trợ các dự án quốc phòng quy mô lớn, bao gồm cả việc mua sắm các năng lực trọng yếu như đạn dược. Canada sẽ trở thành quốc gia ngoài EU đầu tiên và duy nhất đạt được thỏa thuận SAFE với EU.

Việc tham gia SAFE, không chỉ chứng tỏ những đóng góp của Canada vào an ninh của châu Âu và Ukraine mà còn tạo ra những cơ hội mới cho các công ty quốc phòng Canada. Canada sẽ trả trước 16,6 triệu USD, chi phí gia nhập SAFE.

Thủ tướng Carney dự kiến chứng kiến lễ ký kết một thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Đan Mạch, trong đó sẽ nêu rõ các cơ hội mua sắm chung và các cuộc tập trận quân sự./.

EU kích hoạt làn sóng đầu tư quốc phòng mới trị giá 74 tỷ euro Việc Ủy ban châu Âu phê duyệt khoản đầu tư SAFE thứ hai trị giá 74 tỷ euro được xem là bước đi mạnh mẽ nhằm hiện thực hóa tham vọng an ninh, củng cố năng lực quốc phòng và chủ quyền chiến lược của EU.