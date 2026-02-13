Pháp phanh phui mạng lưới gian lận vé kéo dài 10 năm tại Louvre

Thế giới

Trong số nghi phạm có 2 nhân viên bảo tàng, một số hướng dẫn viên du lịch và đối tượng tình nghi là chủ mưu. Thiệt hại do vụ việc gây ra ước tính hơn 10 triệu euro.

Hải Linh
Du khách tại bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp. (Nguồn THX/TTXVN)

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ 9 đối tượng liên quan đường dây gian lận vé kéo dài khoảng 10 năm tại Bảo tàng Louvre ở Paris - điểm tham quan đông khách nhất thế giới.

Theo Cơ quan Công tố Paris ngày 12/2, các vụ bắt giữ diễn ra hôm 10/2 sau khi bảo tàng nộp đơn khiếu nại tháng 12/2024. Trong số nghi phạm có 2 nhân viên bảo tàng, một số hướng dẫn viên du lịch và đối tượng tình nghi là chủ mưu. Thiệt hại do vụ việc gây ra ước tính hơn 10 triệu euro (khoảng 11,8 triệu USD).

Điều tra cho thấy các hướng dẫn viên nhiều lần tái sử dụng vé cho nhiều đoàn khác nhau và chia nhỏ đoàn để tránh phí thuyết minh, trong khi một số nhân viên bị cáo buộc nhận tiền "lót tay" để bỏ qua khâu soát vé.

Cuộc điều tra chính thức được tiến hành từ tháng 6/2025 với các cáo buộc gồm gian lận có tổ chức, rửa tiền và tham nhũng. Nhóm này có thể đã đưa khoảng 20 đoàn khách mỗi ngày vào tham quan trái phép trong suốt 10 năm qua.

Nhà chức trách thu giữ hơn 957.000 euro tiền mặt, một phần được cho đã đầu tư bất động sản tại Pháp và Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Văn phòng Công tố cũng nghi ngờ hành vi gian lận tương tự tại Cung điện Versailles.

Vụ việc được phanh phui trong bối cảnh ban lãnh đạo Bảo tàng Louvre chịu áp lực lớn sau vụ trộm bộ sưu tập trang sức hoàng gia ước tính 88 triệu euro (khoảng 102 triệu USD) hồi tháng 10/2025.

Hiện vật vẫn chưa được thu hồi./.

