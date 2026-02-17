Giá dầu ổn định giữa căng thẳng Trung Đông và chiến dịch đàm phán Ukraine

Trong phiên giao dịch sáng 17/2, giá dầu vẫn ổn định sau khi ghi nhận mức tăng lớn nhất trong một tuần, giữa tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Cụ thể, giá dầu Brent giao dịch dưới mức 69 USD/thùng sau khi tăng 1,3% trong phiên 16/2, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) duy trì ở mức gần 64 USD/thùng.

Trong phiên 16/2, khối lượng giao dịch ở mức thấp do thị trường Mỹ và Canada đóng cửa nghỉ lễ, đồng thời nhiều thị trường châu Á cũng đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Các chuyên gia phân tích Brian Martin và Daniel Hynes từ tập đoàn ngân hàng ANZ Group Holdings Ltd. nhận định thị trường dầu mỏ vẫn chưa ổn định do những bất ổn địa chính trị. Nếu căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt hoặc có tiến triển thực chất trong vấn đề Ukraine, phần bù rủi ro hiện đang được tính vào giá dầu có thể nhanh chóng biến mất.

Ngày 16/2, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã khởi động một loạt cuộc tập trận tại eo biển Hormuz. Hoạt động này diễn ra ngay trước thềm cuộc đàm phán hạt nhân dự kiến với Mỹ. Đài truyền hình nhà nước cho biết cuộc tập trận nhằm chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với "các mối đe dọa an ninh và quân sự tiềm tàng" tại eo biển này.

Trong khi đó, Nga và Ukraine sẽ tiến hành vòng đàm phán mới tại Geneva (Thụy Sĩ) trong hai ngày 17-18/2. Theo thông báo từ cả hai phía ngày 13/2, đây là nỗ lực tiếp theo trong tiến trình thương lượng do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài suốt 4 năm qua.

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vòng đàm phán sắp tới sẽ được tiếp tục tiến hành theo cơ chế ba bên Nga-Mỹ-Ukraine và được tổ chức tại Geneva./.

