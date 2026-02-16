Hội chợ mùa Xuân 2026 - "đòn bẩy kép" trong kết nối hợp tác quốc tế

Tham tán thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga, ông Dương Hoàng Minh cho biết các sự kiện quy mô như Hội chợ mùa Xuân nói riêng cũng như các hội chợ, triển lãm cấp quốc gia nói chung đóng vai trò như một "đòn bẩy kép" quan trọng: một mặt thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trong nước, mặt khác tăng cường kết nối hợp tác quốc tế.

Cụ thể, Hội chợ mùa Xuân sẽ đóng góp trên ba phương diện chính. Thứ nhất là nâng cao tiêu chuẩn và thúc đẩy đổi mới trong nước. Hội chợ tạo ra một "sân chơi" cạnh tranh trực tiếp. Khi sản phẩm Việt được đặt cạnh hàng hóa quốc tế, điều này vừa là thách thức, vừa là cơ hội để doanh nghiệp tự đánh giá, điều chỉnh và nâng cao chất lượng, mẫu mã, dịch vụ. Áp lực cạnh tranh này sẽ thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và cải tiến không ngừng.

Thứ hai, hội chợ mở ra cơ hội hợp tác và chuyển giao công nghệ thiết thực, đặc biệt, đây là cơ hội tốt để các nhà sản xuất Việt Nam tiếp cận, học hỏi và đàm phán chuyển giao các công nghệ tiên tiến về sản xuất, đóng gói và bảo quản từ các đối tác nước ngoài, từ đó nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.

Thứ ba, sự kiện này kích thích đổi mới sáng tạo và định vị thương hiệu. Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường và người tiêu dùng, doanh nghiệp buộc phải đổi mới tư duy, đầu tư vào nghiên cứu phát triển (R&D) và xây dựng thương hiệu mạnh. Đây chính là sân khấu để họ giới thiệu những sản phẩm sáng tạo, khẳng định vị thế và tìm kiếm phân khúc thị trường phù hợp.

Ông Dương Hoàng Minh cho biết Liên bang Nga có hệ thống hội chợ-triển lãm quốc tế chuyên ngành thường niên được tổ chức bài bản và quy mô. Có thể tổng hợp một số đặc điểm nổi bật trong việc tổ chức hội chợ thương mại quốc tế tại Nga như chốt thời gian sớm, thường một năm trước khi sự kiện diễn ra. Việc này giúp cho đơn vị tổ chức có thời gian quảng bá, giới thiệu, mời các doanh nghiệp và bên liên quan tham gia sự kiện; các tổ chức được mời có thời gian xem xét, chuẩn bị tham gia triển lãm một cách hiệu quả. Bên cạnh đó tạo điều kiện tối đa về vị trí và diện tích cho các gian hàng đại diện cho quốc gia.

Trong các năm gần đây, các sản phẩm thịt tươi, thịt đông lạnh, thủy hải sản, thực phẩm chế biến của Nga đã xuất hiện và dần trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam qua kênh phân phối hiện đại. Ngoài ra dược phẩm, sản phẩm dịch vụ, giải pháp công nghệ cao, công nghệ số, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất... của Nga cũng là những mặt hàng đầy tiềm năng tại thị trường Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu vào thị trường Nga các sản phẩm như nông sản, thủy sản, hàng may mặc.

Đặc biệt, ông Dương Hoàng Minh cho biết, với sự phát triển bùng nổ các nhà hàng, quán ăn Việt Nam (riêng tại Moskva hiện có khoảng 1.000 cửa hàng, quán ăn Việt), các món ăn, mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến và đồ uống ngày càng được người dân Nga biết đến và yêu thích (như trái cây nhiệt đới tươi, sấy khô, đóng hộp, càphê, thủy hải sản…). Sản phẩm, hàng hóa có thương hiệu hoặc xuất xứ từ Việt Nam đã xuất hiện ngày một nhiều hơn tại các siêu thị và sàn thương mại điện tử tại Nga./.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 mở rộng cầu nối thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ Ông Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá việc Việt Nam tổ chức Hội chợ Mùa Xuân là cơ hội tốt để đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp Việt-Mỹ, mở rộng giao thương hai chiều và nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa.