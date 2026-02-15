TP Hồ Chí Minh: Thị trường sắm Tết cao điểm, lượng khách gấp 3-4 lần ngày thường

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, thị trường hàng hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm.

Từ siêu thị, trung tâm thương mại đến chợ truyền thống, lượng khách mua sắm tăng mạnh, gấp 3-4 lần ngày thường, phản ánh nhu cầu tiêu dùng đang “nóng” dần theo nhịp chuẩn bị đón xuân của người dân thành phố.

Ghi nhận tại nhiều hệ thống siêu thị và chợ dân sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, lượng người mua sắm tăng rõ rệt so với những tuần trước.

Tại các điểm bán lớn như Saigon Co.op, MM Mega Market, GO! hay Aeon Mall, bãi giữ xe thường xuyên quá tải vào các khung giờ cao điểm buổi chiều và tối.

Trong khi đó, tại các chợ truyền thống, không khí mua bán cũng trở nên nhộn nhịp từ sáng sớm. Các mặt hàng phục vụ Tết như thực phẩm tươi sống, bánh mứt, nước giải khát, trái cây, giỏ quà, đồ gia dụng… được bày bán dày đặc, thu hút đông đảo người tiêu dùng. Thực phẩm và bánh mứt Tết là phân khúc có sức mua tăng mạnh nhất.

Tại các siêu thị, khu vực bán thịt lợn, gà, thủy hải sản, rau củ luôn đông khách. Các sản phẩm đóng gói sẵn, thực phẩm chế biến tiện lợi được nhiều gia đình lựa chọn nhằm tiết kiệm thời gian nấu nướng dịp cuối năm.

Bánh kẹo, nước giải khát là nhóm hàng có sức tiêu thụ mạnh tại các hệ thống siêu thị. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Ở nhóm hàng khô, bánh mứt, hạt dưa, mứt dừa, mứt me, bánh kẹo nhập khẩu và trong nước đều ghi nhận mức tiêu thụ tăng từ 25-40% so với cùng kỳ tháng trước.

Theo đại diện hệ thống MM Mega Market Việt Nam, lượng khách đến mua sắm trong những ngày này tăng đột biến so với ngày thường và tăng từ 15-20% so với cùng kỳ các năm.

Xu hướng tiêu dùng tập trung vào nhóm sản phẩm tươi, an toàn và tiện lợi, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hiện tại ở các trung tâm của đơn vị này đã dự trữ 2.800 tấn các sản phẩm tươi sống.

“Tại Trung tâm MM Mega An Phú hiện đang tiếp đón từ 7.000-8.000 lượt khách hàng mua sắm và sức mua ngày càng tăng trưởng mạnh trong những ngày cận Tết. Ngoài xu hướng tiêu dùng xanh và sạch như các năm, thì năm nay khách hàng tìm tới những nhóm sản phẩm mà có giá ưu đãi hơn, tiết kiệm hơn và đặc biệt là nguồn gốc xuất xứ phải rõ ràng,” ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam cho biết.

Hoạt động mua sắm nhộn nhịp tại khu thời trang trong siêu thị ở Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Tại hệ thống AEON Việt Nam, sức mua cũng tăng mạnh trong những ngày cận Tết. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của một lượng khách lớn, đơn vị đã chủ động dự trữ nguồn hàng hoá, bố trí nhân lực, mở thêm quầy thu ngân đến đội ngũ nhân viên giao hàng, đảm bảo hoạt động mua bán của người dân diễn ra thuận lợi nhất. Các dòng sản phẩm thiết yếu được thiết kế với mức giá ưu đãi từ 20-40%, nhằm kích cầu tiêu dùng, thu hút người dân đến với hệ thống siêu thị.

Đặc biệt, năm nay đơn vị cũng triển khai chương trình “Mâm cơm ngày Tết”, thiết kế sẵn các món ăn truyền thống ngày Tết như gà lễ, xôi, canh khổ qua dồn thịt, thịt kho tàu, chả giò, cơm chiên, thịt nấu đông, nem rán… đáp ứng khẩu vị tiêu dùng của đông đảo người dân. Đây là một trong những điểm mới mẻ trong xu hướng mua sắm Tết năm nay, giúp người dân thành phố, nhất là giới trẻ, nhẹ gánh lo âu ngày Tết.

“Các món chế biến sẵn trong mâm cơm ngày Tết rất phù hợp với khẩu vị hàng ngày của gia đình mình, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian chuẩn bị, mà vẫn có mâm cúng Tết mang đậm tính truyền thống, rất tiện lợi. Năm nay thị trường hàng hoá Tết, đặc biệt những ngày cận Tết này rất dồi dào,” chị Nguyễn Mai Hoa, ngụ tại phường Tân Mỹ cho biết.

Nhờ sự chuẩn bị từ sớm nên hoạt động mua sắm Tết của người dân năm nay diễn ra thuận lợi tại các hệ thống bán lẻ.

Đại diện hệ thống LotteMart Việt Nam cho biết, sức mua tăng gấp 3-4 lần trong 2 ngày cận Tết. Hàng hoá liên tục được đưa lên quầy kệ, mặt bằng giá được giữ bình ổn, nhiều nhãn hàng giảm giá sâu để phục vụ người dân sắm Tết.

Mặt hàng hoa tươi tại siêu thị cũng ghi nhận sức mua tăng cao, bên cạnh nhóm hàng thực phẩm tươi sống (lợn, gà, bò) và các loại thực phẩm chế biến sẵn (giò, chả, nem, xúc xích, lạp xưởng…).

Hiện nay, các đơn vị bán lẻ hiện đại đều đã chuẩn bị nguồn cung hàng hoá tăng từ 15-30% so với cùng kỳ, ưu tiên những nhóm hàng sức mua mạnh, nên không xảy ra tình trạng khan hiếm nguồn cung, gây biến động giá trên thị trường. Bên cạnh đó, mức giá duy trì bình ổn, thậm chí giảm giá sâu, giúp thị trường hoạt động ổn định.

“Càng sát Tết, các mặt hàng như thực phẩm, nước giải khát, mứt kẹo, trái cây đều có sức tiêu thụ mạnh, mức giá không bị đẩy lên mà còn có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu. Chúng tôi đã làm việc với các nhà cung cấp từ sớm để có những chương trình tốt nhất, đáp ứng sức mua tăng mạnh trong dịp Tết này,” bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Central Retail Việt Nam cho biết.

Hầu hết các hệ thống sẽ hoạt động đến hết 12h ngày 29 tháng Chạp và mở cửa trở lại vào ngày mùng 2 của năm mới. Riêng hệ thống Aeon Việt Nam sẽ mở cửa xuyên lễ để phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng, vừa ăn, vừa chơi Tết của người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng với các hệ thống bán lẻ hiện đại, sức mua tại các chợ truyền thống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhộn nhịp trong một tuần trước Tết và tăng mạnh trong 2-3 ngày cận Tết.

Tại chợ Nguyễn Tri Phương (phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh), sức mua tăng đáng kể so với ngày thường và ổn định so với cùng kỳ năm ngoái.

Người dân đi chợ đông vào sáng sớm và giảm dần vào buổi trưa, lượng hàng hoá tại chợ dồi dào, giá cả được niêm yết ổn định, không xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá, nhất là với thịt lợn, mặt hàng được tiêu thụ rất mạnh trong ngày Tết.

Song song với mua sắm trực tiếp, thương mại điện tử và bán hàng qua mạng xã hội cũng ghi nhận lượng đơn tăng mạnh dịp cận Tết. Nhiều tiểu thương tại chợ truyền thống cho biết, họ kết hợp bán trực tiếp và bán online, nhận đơn giao tận nhà cho khách quen.

Các mặt hàng như trái cây, giỏ quà, bánh mứt, đặc sản vùng miền được đặt mua qua Zalo, Facebook ngày càng nhiều. Các sàn thương mại điện tử cũng đẩy mạnh chương trình khuyến mãi “Tết sale,” miễn phí vận chuyển, giúp thu hút lượng lớn người tiêu dùng trẻ. Sự kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến đang góp phần mở rộng không gian tiêu thụ, giúp thị trường Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh thêm sôi động.

Có thể thấy, thị trường hàng hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh đang ở giai đoạn sôi động nhất trong năm, với sức mua tăng mạnh, nguồn cung dồi dào và giá cả tương đối ổn định.

Không khí mua sắm rộn ràng từ siêu thị đến chợ truyền thống không chỉ góp phần làm nên sắc Xuân của thành phố, mà còn tạo động lực cho hoạt động thương mại-dịch vụ trong những tháng đầu năm mới./.

Thị trường hàng hóa ngày 28 Tết sôi động, giá cả vẫn ổn định Trong ngày 28 Tết, nhu cầu mua sắm chủ yếu tập trung vào thực phẩm tươi sống, trái cây và hoa tươi; tại hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, sức mua tăng mạnh từ 50-100% so với ngày thường.