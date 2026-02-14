Trung Quốc dự kiến bãi bỏ thuế quan với phần lớn quốc gia châu Phi từ 1/5

Ngày 14/2, truyền thông Trung Quốc dẫn lời Chủ tịch nước này Tập Cận Bình cho biết việc bãi bỏ thuế quan đối với hầu hết các quốc gia châu Phi, trừ Eswatini, sẽ bắt đầu từ ngày 1/5 tới.

Trung Quốc hiện đã có chính sách miễn thuế đối với hàng nhập khẩu từ 33 quốc gia châu Phi. Năm ngoái, Bắc Kinh cho biết sẽ mở rộng chính sách trên cho tất cả 53 đối tác ngoại giao của mình trên lục địa này.

Theo quyết định mới, từ ngày 1/5, thuế suất bằng 0 sẽ được áp dụng cho tất cả các quốc gia châu Phi.

Nhiều quốc gia châu Phi ngày càng hướng tới Trung Quốc và các đối tác thương mại khác kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt thuế quan cao trên toàn thế giới vào năm 2025.

Ông Tập Cận Bình khẳng định thỏa thuận miễn thuế "chắc chắn sẽ mang lại những cơ hội mới cho sự phát triển của châu Phi"./.

