Kinh tế

Kinh doanh

Trung Quốc dự kiến bãi bỏ thuế quan với phần lớn quốc gia châu Phi từ 1/5

Chính sách thuế suất 0% với 53 nước châu Phi được kỳ vọng thúc đẩy thương mại song phương và mở rộng hợp tác kinh tế giữa Bắc Kinh và các đối tác Lục địa Đen trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 14/2, truyền thông Trung Quốc dẫn lời Chủ tịch nước này Tập Cận Bình cho biết việc bãi bỏ thuế quan đối với hầu hết các quốc gia châu Phi, trừ Eswatini, sẽ bắt đầu từ ngày 1/5 tới.

Trung Quốc hiện đã có chính sách miễn thuế đối với hàng nhập khẩu từ 33 quốc gia châu Phi. Năm ngoái, Bắc Kinh cho biết sẽ mở rộng chính sách trên cho tất cả 53 đối tác ngoại giao của mình trên lục địa này.

Theo quyết định mới, từ ngày 1/5, thuế suất bằng 0 sẽ được áp dụng cho tất cả các quốc gia châu Phi.

Nhiều quốc gia châu Phi ngày càng hướng tới Trung Quốc và các đối tác thương mại khác kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt thuế quan cao trên toàn thế giới vào năm 2025.

Ông Tập Cận Bình khẳng định thỏa thuận miễn thuế "chắc chắn sẽ mang lại những cơ hội mới cho sự phát triển của châu Phi"./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trung Quốc #Châu Phi #thuế quan #Tập Cận Bình #hợp tác kinh tế Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Vancouver, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nỗ lực quảng bá hàng Việt Nam tại Canada

Hiệp hội Canada-Việt Nam và Thương vụ Việt Nam tại Canada đã phối hợp tổ chức chương trình mừng Xuân trực tuyến và ra mắt Chuyên mục hàng Việt Nam tại Canada để quảng bá các sản phẩm trong nước.

Các sản phẩm OCOP được trưng bày tại hội chợ. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Đặc sản OCOP “lên ngôi” trong mùa quà Tết

Cùng với nâng cao chất lượng đạt chuẩn, thay đổi hình thức bắt mắt, sản phẩm OCOP không còn là lựa chọn thay thế mà đã trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu của khách hàng khó tính.