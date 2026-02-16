Giá vàng tại châu Á giảm nhẹ do số liệu lạm phát Mỹ thấp hơn dự kiến

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên sáng 16/2 tại châu Á, do hoạt động chốt lời sau khi số liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến đã đẩy giá kim loại quý này trở lại trên mức 5.000 USD/ounce.

Giá vàng giảm tới 0,6% vào đầu phiên này, sau khi tăng 2,4% trong phiên trước đó. Giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 5.026,96 USD/ounce vào lúc 7 giờ 40 phút tại Singapore.

Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tăng 0,2% trong tháng 1/2026, thấp hơn mức dự báo tăng 0,3% của giới phân tích, và cũng thấp hơn mức tăng 0,3% của tháng 12/2025. Số liệu mới này làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, chi phí vay thấp hơn thường có lợi cho các kim loại quý không sinh lời như vàng.

Giá vàng đã tăng vọt lên mức kỷ lục trên 5.595 USD/ounce vào cuối tháng 1/2026 khi làn sóng mua vào đầu cơ đẩy đợt tăng giá đến đỉnh điểm, trước khi một đợt giảm mạnh đột ngột vào đầu tháng 2/2026 kéo giá xuống dưới 4.500 USD/ounce.

Tại Trung Quốc, thị trường đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán trong tuần này. Nhu cầu về kim loại quý trong nước đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, khiến các nhà chức trách tại trung tâm bán lẻ Thâm Quyến phải đưa ra cảnh báo nghiêm khắc về “các hoạt động buôn bán vàng bất hợp pháp."

Nhiều ngân hàng dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng, cho rằng các yếu tố thúc đẩy đợt tăng giá kéo dài nhiều năm vẫn còn nguyên vẹn như căng thẳng địa chính trị, những nghi vấn về tính độc lập của Fed, và xu hướng dịch chuyển đầu tư khỏi các tài sản truyền thống như tiền tệ và trái phiếu chính phủ.

Tập đoàn ANZ Group Holdings Ltd. nhận định giá vàng sẽ đạt 5.800 USD/ounce trong quý 2/2026. Nhiều tổ chức tài chính khác thậm chí còn đưa ra các dự báo giá cao hơn.

Trong phiên này, giá bạc giảm 1,1% xuống 76,54 USD/ounce, trong khi giá bạch kim và palladium cũng giảm nhẹ.

Tại Việt Nam, đầu giờ sáng ngày 16/2, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

