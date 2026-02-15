Thêm một hãng hàng không Israel thông báo mở đường bay thẳng tới Hà Nội

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, hãng hàng không quốc gia Israel vừa thông báo đã bước vào giai đoạn mở rộng các đường bay, sau thời gian tập trung vào các điểm đến trọng yếu tại châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 10/2023. El Al Israel Airlines cho biết sẽ khai trương 9 đường bay mới trong kế hoạch tăng trưởng sắp tới.

Theo đó, từ tháng 10/2026, El Al sẽ khai thác đường bay thẳng dài đến thành phố Hà Nội (Việt Nam). Tiếp đó, từ tháng 3/2027, hãng mở đường bay tới Seoul (Hàn Quốc), và sau đó là Manila (Philippines) vào thời điểm sẽ được công bố sau. Mỗi điểm đến dự kiến có 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Song song với kế hoạch mở rộng đường bay dài, công ty con của El Al là Sundor cũng sẽ bổ sung 6 điểm đến mới tại châu Âu từ ngày 24/5/2026, bao gồm Copenhagen (Đan Mạch); Sardinia và Sicily (Italy); Zagreb và Dubrovnik (Croatia); cùng Basel (Thụy Sĩ).

Động thái mở rộng các đường bay được xem là tín hiệu cho thấy El Al đang chuyển sang giai đoạn tăng trưởng mới, sau gần 3 năm tập trung củng cố các đường bay cốt lõi trong bối cảnh an ninh khu vực biến động.

Với kế hoạch này, El Al trở thành hãng hàng không thứ hai của Israel công bố mở đường bay tới Việt Nam trong năm 2026, sau hãng hàng không Akira vừa chính thức khai trương đường bay thẳng Tel Aviv-Hà Nội đầu tháng Một vừa qua.

Diễn biến này cho thấy thị trường hàng không Việt Nam đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của các hãng quốc tế trong bối cảnh nhu cầu du lịch và giao thương gia tăng./.

