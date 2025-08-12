Hãng hàng không Arkia công bố đường bay thẳng Tel Aviv-Hà Nội

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, nhận lời mời của ông Ran Rahav, Chủ tịch Tập đoàn Ran Rahav Communications & PR và người phát ngôn của hãng hàng không Arkia Israeli Airlines (Arkia), ngày 12/8, Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung đã tham dự và phát biểu tại Lễ công bố đường bay giữa Tel Aviv và Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Lý Đức Trung đánh giá cao việc Arkia triển khai đường bay thẳng tới Hà Nội với thời gian đưa ra quyết định và chuẩn bị bay không dài, cho thấy hãng đánh giá thị trường Việt Nam rất giàu tiềm năng.

Bên cạnh đó, Đại sứ Lý Đức Trung cũng khẳng định đường bay được mở tại thời điểm hiệp định thương mại tự do giữa hai nước (VIFTA) mới có hiệu lực hồi tháng 11/2024 vừa qua sẽ thúc đẩy du lịch, thương mại, đầu tư cũng như giao lưu nhân dân, văn hoá giữa hai quốc gia.

Arkia dự kiến triển khai chuyến bay đầu tiên vào tháng 12/2025 hoặc tháng 1/2026 và bắt đầu mở bán vé cho chặng Tel Aviv-Hà Nội từ tháng 10/2025.

Chặng bay dự kiến kéo dài 11 giờ 35 phút, rút ngắn trung bình từ 5-9 giờ bay và 1-2 điểm dừng.

Việc mở đường bay trực tiếp giữa Tel Aviv và Hà Nội đã hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác hàng không giữa Việt Nam và Israel, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và một số cuộc xung đột ở khu vực Trung Đông./.

