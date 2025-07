Đường bay Hà Nội-TP.HCM nằm trong top 10 bận rộn nhất thế giới

Theo báo cáo của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, trong 6 tháng của năm 2025, lưu lượng hành khách qua cảng đạt 16,5 triệu lượt, tổng số chuyến bay cất hạ cánh đạt hơn 100.000 lượt.

“Đáng chú ý, đường bay trục giữa Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, với điểm xuất phát và kết thúc tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất, liên tục nằm trong nhóm 10 đường bay nội địa bận rộn nhất thế giới. Điều này tạo ra tần suất khai thác và áp lực phục vụ đặc biệt cao,” lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho hay.

Cùng với đó, Nhà ga hành khách quốc tế T2 Nội Bài đã phục vụ hơn 7 triệu lượt khách quốc tế, hoạt động vượt công suất thiết kế (công suất phục vụ hiện tại của Nhà ga T2 Nội Bài là 10 triệu lượt khách/năm và đang trong quá trình thi công mở rộng để nâng lên 15 triệu lượt khách/năm).

Trong bối cảnh áp lực khai thác đó, tỷ lệ cất cánh đúng giờ (OTP) trong một năm qua (từ 1/6/2024-31/5/2025) vẫn được duy trì ở mức 74%. Trong đó, chủ yếu các chuyến bay chậm giờ vì nguyên nhân hoạt động khai thác của hãng (93,8%); các chuyến bay chậm giờ vì lý do thời tiết chiếm 1,8%, vì lý do trang thiết bị-dịch vụ của cảng chiếm 0,8%, lý do điều hành bay chiếm 2,5% và các nguyên nhân khác chiếm tỉ lệ 1,1% trên tổng số chuyến bay chậm giờ.

Phía Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài nhận định chỉ số này cần được cải thiện hơn nữa và đang tích cực phối hợp với các hãng hàng không, đơn vị mặt đất để triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao tỉ lệ OTP trong thời gian tới.

Kể từ 1/2/2024 đến nay, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã triển khai áp dụng chính thức mô hình phối hợp ra quyết định tại Cảng hàng không, sân bay (A-CDM) giai đoạn 1. Theo đó, các đơn vị liên quan tại cảng đã chủ động trong công tác phối hợp ra quyết định, chia sẻ thông tin, đồng thời sử dụng hiệu quả dữ liệu của chuyến bay để đảm bảo chuyến bay khai thác tuân thủ theo đúng quy trình A-CDM.

Trong 6 tháng của năm nay đã có 100.002 chuyến bay được điều hành qua hệ thống này, giúp điều phối hiệu quả việc sử dụng đường băng, sân đỗ, giảm thiểu thời gian chờ đợi trên mặt đất, góp phần cải thiện chỉ số đúng giờ của chuyến bay.

Ngoài ra, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Trung tâm quản lý luồng không lưu ATFMC, các Hãng hàng không, đơn vị mặt đất để triển khai áp dụng Phương thức khai thác Quản lý luồng không lưu (ATFM) đa điểm nút mức 3 tại Việt Nam, qua đó, nâng cao tính chủ động trong công tác điều hành lịch bay của các Hãng hàng không cũng như giảm thiểu việc các chuyến bay phải bay chờ khi bị ảnh hưởng bởi các điều kiện khai thác bất lợi như thời tiết, hoạt động bay quân sự, các sự kiện kinh tế, chính trị của đất nước…

Dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2 Nội Bài đang được gấp rút thi công theo hình thức cuốn chiếu, vừa thi công vừa khai thác. Sau khi hoàn thiện (dự kiến cuối năm 2025), dự án sẽ góp phần giải quyết căn cơ tình trạng quá tải, tạo không gian rộng rãi và nâng cao năng lực phục vụ hành khách.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đang rà soát toàn diện hoạt động của các doanh nghiệp nhượng quyền, yêu cầu đảm bảo chất lượng, niêm yết giá và chấn chỉnh thái độ phục vụ của nhân viên. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo hợp đồng. Cảng tiếp tục đầu tư vào công nghệ để gia tăng tiện ích như triển khai làm thủ tục hàng không bằng sinh trắc học trên nền tảng VNeID, trang bị hệ thống kiosk check-in tự động, và nền tảng làm thủ tục trực tuyến ACV iCute để tăng trải nghiệm cho hành khách qua Cảng.

Nhấn mạnh an ninh, an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu, lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho rằng công tác này tiếp tục nhận được đánh giá "tốt" từ 8 hãng hàng không quốc tế và Đoàn đánh giá của Nhà chức trách an ninh hàng không Australia trong 6 tháng năm nay.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ngành hàng không để mang lại những chuyển biến tích cực trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu phục vụ hành khách ngày một tốt hơn.

Những nỗ lực toàn diện này đã mang lại sự công nhận xứng đáng bởi trong năm 2025, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã được tổ chức xếp hạng hàng không uy tín toàn cầu Skytrax vinh danh trong Top 100 sân bay tốt nhất thế giới, ở vị trí 79-tăng 17 bậc so với năm trước./.

Sân bay Nội Bài sẽ giảm công suất khai thác bay khi có Sân bay Gia Bình Cục Hàng không Việt Nam cũng sẽ thực hiện điều chỉnh công suất tương ứng của Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài tại quy hoạch tổng thể cảng hàng không, sân bay ngay sau khi có Sân bay Gia Bình.