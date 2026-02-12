Ngày 11/2, giới chức Iran tuyên bố sẵn sàng thảo luận mức độ làm giàu urani và quy mô dự trữ hạt nhân trong khuôn khổ đàm phán với Mỹ, với điều kiện các quyền hợp pháp của Tehran theo luật pháp quốc tế được công nhận và tôn trọng.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc thương lượng sẽ tiếp tục để xem xét khả năng đạt được một thỏa thuận.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn PBS News ngày 11/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Tehran và Washington, vừa được nối lại tại Oman, sẽ tập trung vào vấn đề hạt nhân và dỡ bỏ trừng phạt.

Ông nhấn mạnh Iran, với tư cách thành viên Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), có quyền phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Bác bỏ các cáo buộc lâu nay của Israel rằng Iran đang tiến gần tới việc chế tạo vũ khí hạt nhân, ông Baqaei khẳng định vũ khí hạt nhân “không có chỗ đứng” trong học thuyết quốc phòng của nước này.

Theo ông, Tehran sẵn sàng thảo luận mức độ làm giàu urani, song “quyền lợi được ghi nhận trong các điều ước quốc tế phải được tôn trọng.”

Liên quan tới những đe dọa quân sự từ Mỹ, người phát ngôn Iran cho rằng nước này đã phải đối mặt với sức ép như vậy suốt nhiều thập kỷ, song khẳng định “không ai muốn chiến tranh” và vẫn để ngỏ khả năng thỏa hiệp nếu các cuộc đàm phán mang tính xây dựng và hướng tới kết quả.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sau cuộc gặp kín với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng rằng ông đã yêu cầu tiếp tục các cuộc đàm phán với Iran.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng chưa có kết luận cuối cùng, nhưng một thỏa thuận vẫn là “lựa chọn được ưu tiên” nếu đạt được các điều kiện phù hợp. Ông nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bảo đảm “không có vũ khí hạt nhân, không có tên lửa.”

Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu được cho là muốn đưa thêm các nội dung như chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và quan hệ của Tehran với các nhóm vũ trang khu vực vào khuôn khổ thương lượng.

Về phía Iran, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Larijani cho biết Tehran chưa nhận được đề xuất rõ ràng nào từ Washington, mô tả vòng đàm phán đầu tiên tại Muscat chỉ là “trao đổi thông điệp.”

Ông tái khẳng định các cuộc thương lượng chỉ giới hạn trong vấn đề hạt nhân và loại trừ khả năng chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu urani trong nước do nhu cầu năng lượng và y tế.

Diễn biến ngoại giao diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông và để ngỏ khả năng triển khai thêm nhóm tác chiến tàu sân bay nếu đàm phán thất bại. Các nước vùng Vịnh, trong đó có Qatar và Oman, đang tích cực thúc đẩy giải pháp hòa bình nhằm hạ nhiệt tình hình.

Giới quan sát nhận định triển vọng đạt được thỏa thuận mới thay thế thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015, còn biết đến với tên gọi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), vẫn chưa rõ ràng, song cả hai bên đều phát tín hiệu tiếp tục đối thoại trong bối cảnh nguy cơ đối đầu quân sự gia tăng./.

Iran sẵn sàng đàm phán hạt nhân, kiên quyết bảo vệ quyền lợi Iran cho biết sẽ "không nhượng bộ trước các yêu cầu quá đáng” liên quan đến chương trình hạt nhân và không khuất phục trước bất kỳ sức ép hay hành động gây hấn nào.