Israel tập trung vào lợi thế chiến lược trong hệ sinh thái AI

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trong một phát biểu mới đây, Tổng Giám đốc Cơ quan Đổi mới Israel, ông Dror Bin, cho rằng vị thế của Israel trong cuộc cách mạng Trí tuệ Nhân tạo (AI) không nằm ở việc phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), mà ở các tầng sâu của hệ sinh thái Trí tuệ Nhân tạo như hạ tầng, chip, phần mềm và ứng dụng.

Ông Dror Bin cho biết, trong khi nhiều quốc gia tập trung vào xây dựng siêu máy tính tiêu tốn năng lượng và vốn lớn, Israel đang phát huy thế mạnh trong các lĩnh vực then chốt như thiết kế chip chuyên dụng, giải pháp kết nối tiên tiến, quản lý dữ liệu quy mô lớn, tối ưu hiệu năng và an ninh mạng. Đây được xem là “trái tim” của hệ sinh thái Trí tuệ Nhân tạo, quyết định khả năng triển khai công nghệ ở quy mô công nghiệp.

Ông Dror Bin nhấn mạnh Trí tuệ Nhân tạo không chỉ là các mô hình tạo sinh, mà bao gồm toàn bộ hệ thống phức hợp phía sau như hạ tầng phần cứng, truyền thông, quản trị dữ liệu, bảo mật và tầng ứng dụng chuyển hóa công nghệ thành sản phẩm thực tiễn. Israel hiện có doanh nghiệp hoạt động ở hầu hết các thành phần này.

Sự hiện diện ngày càng sâu rộng của các tập đoàn công nghệ toàn cầu tại Israel được xem là minh chứng cho lợi thế cạnh tranh của nước này. Tập đoàn Nvidia đã tăng mạnh hoạt động tại Israel thông qua các thương vụ mua lại và đầu tư hàng tỷ USD vào trung tâm phát triển.

Mới đây, công ty Astera Labs cũng thông báo thành lập trung tâm nghiên cứu-phát triển (R&D) tại Israel, củng cố xu hướng Israel trở thành điểm đến quan trọng trong lĩnh vực chip Trí tuệ Nhân tạo.

Bên cạnh hạ tầng, Israel còn được đánh giá cao ở tầng ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo, với các giải pháp triển khai trong các lĩnh vực an ninh mạng, y tế, công nghệ tài chính, công nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng và giao thông.

Theo ông Dror Bin, Israel không cần và cũng không thể cạnh tranh với các cường quốc về quy mô siêu máy tính hay tiêu thụ năng lượng, mà nên tập trung vào nghiên cứu-phát triển, kiến trúc hệ thống, thuật toán, an ninh mạng và khả năng thương mại hóa công nghệ.

Ông Dror Bin cho rằng các hạ tầng Trí tuệ Nhân tạo mang ý nghĩa chiến lược đối với chủ quyền công nghệ và an ninh quốc gia. Việc nắm giữ năng lực ở các tầng trọng yếu của hệ sinh thái Trí tuệ Nhân tạo sẽ giúp Israel duy trì vị thế quan trọng trong thập niên tới./.