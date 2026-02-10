Palestine đề nghị họp khẩn sau quyết định kiểm soát Bờ Tây của Israel

Ngày 9/2, Đại sứ Palestine tại Liên đoàn Arab (AL) Muhannad Al-Aklouk đã gửi đề nghị khẩn yêu cầu AL triệu tập phiên họp bất thường cấp đại diện thường trực nhằm thảo luận các quyết định mang tính “leo thang và gây hấn” mới đây của Israel tại Bờ Tây bị chiếm đóng.

Trong tuyên bố, ông Al-Aklouk cho biết các biện pháp của Israel gồm mở rộng hoạt động định cư, phá dỡ nhà cửa, tịch thu đất công và đất tư, đồng thời chuyển giao trách nhiệm quản lý thành phố Hebron cho cơ quan của Israel.

Động thái này cũng bị cáo buộc làm suy giảm quy chế và vị thế của Nhà thờ Hồi giáo Ibrahimi tại thành phố.

Theo phía Palestine, các quyết định trên là sự tiếp nối của “chính sách sáp nhập và bành trướng,” đe dọa an ninh và ổn định khu vực.

Palestine kêu gọi các quốc gia Arab hành động ở mọi cấp độ để ngăn chặn các biện pháp này.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, cùng ngày, Ngoại trưởng các nước gồm Saudi Arabia, Jordan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Indonesia, Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đã ra tuyên bố chung lên án việc nội các an ninh Israel thông qua các chính sách mới liên quan đến thủ tục đăng ký đất đai và thu hồi tài sản tại Bờ Tây.

Nhóm các nước này cho rằng các biện pháp nhằm “áp đặt chủ quyền bất hợp pháp của Israel, củng cố các khu định cư và thiết lập một thực tế pháp lý, hành chính mới,” qua đó thúc đẩy sáp nhập lãnh thổ và di dời người Palestine. Các nước cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc Israel chấm dứt các hành động leo thang.

Trong khi đó, Chủ tịch Nghị viện Arab Mohamed bin Ahmed Al-Yammahi chỉ trích các quyết định của Israel là “leo thang nguy hiểm,” vi phạm luật pháp quốc tế và tìm cách thay đổi hiện trạng pháp lý, lịch sử của các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Ông kêu gọi Liên hợp quốc và Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) khẩn trương hành động để buộc giới lãnh đạo Israel chịu trách nhiệm.

Liên minh châu Âu (EU) cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc. Người phát ngôn phụ trách đối ngoại của EU Anouar El Anouni nhấn mạnh khối này “lên án các quyết định mở rộng quyền kiểm soát của Israel tại Bờ Tây,” coi đây là bước đi đi ngược lại nỗ lực quốc tế nhằm triển khai giai đoạn tiếp theo của kế hoạch toàn diện cho Gaza.

EU cho rằng các động thái này mâu thuẫn trực tiếp với Hiệp định Oslo, theo đó Israel không có thẩm quyền dân sự tại các khu vực A và B do chính quyền Palestine quản lý.

Diễn biến trên cho thấy làn sóng phản đối ngày càng gia tăng từ Palestine, các nước Arab và cộng đồng quốc tế trước các chính sách mới của Israel tại Bờ Tây, trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục căng thẳng./.

