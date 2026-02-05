Ủy ban Olympic Quốc tế bầu nữ thành viên đầu tiên đến từ Iran

Ngày 4/2, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã bầu nữ thành viên đầu tiên đến từ Iran, đánh dấu một cột mốc mang tính lịch sử đối với phong trào Olympic cũng như thể thao Iran.

Bà Soraya Aghaei, vận động viên cầu lông từng đại diện Iran tham dự Olympic Tokyo 2020, đã được bầu làm thành viên thứ 107 của IOC với tỷ lệ 95 phiếu thuận và 2 phiếu chống.

Ở tuổi 30, bà Aghaei hiện là thành viên trẻ tuổi nhất của IOC và là đại diện Iran thứ ba trong lịch sử cơ quan này.

Là một tổ chức có tính chọn lọc cao, IOC thường mời các cựu vận động viên Olympic, lãnh đạo các liên đoàn thể thao quốc tế, thành viên hoàng gia, cựu chính khách, nhà ngoại giao và những nhân vật có ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực tham gia.

Việc bà Aghaei gia nhập IOC diễn ra trong bối cảnh tổ chức này đang do bà Kirsty Coventry - nữ Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử 132 năm của IOC - lãnh đạo. Hiện phụ nữ chiếm khoảng 45% tổng số thành viên IOC.

Phát biểu tại họp báo, bà Coventry đánh giá bà Aghaei sẽ là “một tài sản quý giá” của IOC, đồng thời mô tả bà là một vận động viên xuất sắc và huấn luyện viên giàu tiềm năng.

Bà Aghaei sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 8 năm và tham gia vào việc bỏ phiếu lựa chọn quốc gia chủ nhà cho Olympic Mùa Hè 2036. Bà cũng là thành viên của Ủy ban Vận động viên của Ủy ban Olympic Iran./.

