IOC cân nhắc đẩy sớm tổ chức Olympic mùa Đông do biến đổi khí hậu

Ngày 4/2, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho biết do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, việc tổ chức Olympic mùa Đông và Thế vận hội mùa Đông dành cho người khuyết tật (Paralympic) trong tương lai có thể sẽ được đẩy sớm 1 tháng so với thường lệ.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp với các thành viên IOC, Chủ tịch IOC Kirsty Coventry cho hay ủy ban này có thể sẽ xem xét việc điều chỉnh thời gian tổ chức các kỳ Olympic và Paralympic mùa Đông trong tương lai, trong đó phương án đẩy sớm thời điểm tổ chức đang được cân nhắc.

Trong khi đó, ông Karl Stoss, phụ trách rà soát chương trình thi đấu của IOC, cũng cho biết: “Paralympic mùa Đông khả năng sẽ diễn ra vào tháng 2 và Olympic mùa Đông diễn ra vào tháng Một.”

Ông cho rằng việc tổ chức Paralympic mùa Đông vào tháng 3 hằng năm là quá muộn vì nhiệt độ vào thời điểm này có thể làm tan tuyết, ảnh hưởng đến các hoạt động thi đấu.

Hơn 100 thành viên IOC đã nhóm họp trong ngày 4/2 để thảo luận chương trình rà soát mang tên “Fit For The Future” (tạm dịch: "Phù hợp với Tương lai") do Chủ tịch IOC khởi xướng. IOC dự kiến sẽ họp trở lại vào tháng Sáu tới để đưa ra quyết định đối với các nội dung rà soát của Olympic, trong đó có việc xem xét bổ sung các môn thể thao và nội dung thi đấu mới cho Olympic mùa Đông Alps tại Pháp năm 2030.

Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 6-22/2 và Paralympic mùa Đông diễn ra từ ngày 6-15/3. Trong khi đó, Olympic mùa Đông Alps 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 1-17/2/2030 và Olympic mùa Đông Utah 2034 từ ngày 10-26/2.

Kể từ Olympic mùa Đông Innsbruck năm 1964 khai mạc ngày 29/1, các nội dung trao huy chương tại Olympic mùa Đông đều diễn ra trong tháng Hai.

Việc đẩy sớm thời điểm tổ chức sự kiện vào tháng Một có thể sẽ làm ảnh hưởng đến lịch thi đấu của các giải World Cup truyền thống và trùng với lịch thi đấu của các giải thể thao chuyên nghiệp như Giải bóng bầu dục chuyên nghiệp (NFL) và Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA).

IOC lâu nay vẫn cho rằng biến đổi khí hậu đang đặt ra thách thức đối với việc lựa chọn các nước đăng cai Olympic trong tương lai cũng như việc tổ chức thi đấu./.

