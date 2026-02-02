Alcaraz lần đầu vô địch Australian Open, đi vào lịch sử làng banh nỉ

Carlos Alcaraz đã trở thành nhà vô địch Australian Open 2026 sau màn ngược dòng ấn tượng trước Novak Djokovic ở trận chung kết.

Tay vợt người Tây Ban Nha giành chiến thắng chung cuộc 3-1 sau 4 set đấu với tỷ số 2-6, 6-2, 6-3 và 7-5.

Chiến thắng này giúp Carlos Alcaraz lần đầu giành được danh hiệu Australian Open qua đó hoàn tất 4 danh hiệu Grand Slam (hay còn được gọi là cú "Career Grand Slam").

Trước đó, tay vợt người Tây Ban Nha đã vô địch US Open, Roland Garros và Wimbledon tới 2 lần. Australian Open 2026 là Grand Slam thứ 7 trong sự nghiệp của Carlitos.

Với thành tích này, tay vợt mới 22 tuổi 272 ngày này đã ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành người trẻ nhất trong kỷ nguyên Mở (từ năm 1968) giành đủ 4 Grand Slam ở tuổi 22 và 258 ngày.

Trước đây, kỷ lục đó thuộc về Rafael Nadal khi "Bò tót" vô địch US Open năm 2010 ở tuổi 24 và 88 ngày để hoàn tất 4 danh hiệu Grand Slam.

Alcaraz cũng đã phá kỷ lục do Don Budge thiết lập năm 1938 khi huyền thoại người Mỹ hoàn thành cú "Career Grand Slam" ở thời điểm 22 tuổi 363 ngày.

Alcaraz nâng số danh hiệu danh giá của mình lên con số 15, bao gồm các danh hiệu Grand Slam, ATP Finals, Masters 1000 và huy chương vàng Olympic đơn nam.

Ở trận chung kết tại Melbourne, Alcaraz khởi đầu không thuận lợi khi để thua chóng vánh 2-6 trước Novak Djokovic trong set đầu tiên.

Alcaraz đi vào lịch sử làng banh nỉ thế giới.

Tuy nhiên, anh đã vùng lên mạnh mẽ trong 3 set sau để giành chiến thắng lần lượt với các tỷ số 6-2, 6-3 và 7-5, qua đó khiến Djokovic có lần đầu tiên thua trong trận chung kết Australian Open.

Chức vô địch Australian Open đầu tiên trong sự nghiệp là phần thưởng xứng đáng dành cho tay vợt được xem là "tiểu Nadal" sau những gì anh đã thể hiện xuyên suốt giải đấu.

Đặc biệt, ở chung kết tay vợt người Tây Ban Nha tận dụng được 5 trên 16 cơ hội đoạt điểm break từ tay đối thủ, trong khi con số này của Djokovic chỉ là 2.

Hai tay vợt nói gì sau chung kết?

Sau khi đăng quang, Alcaraz đã không giấu được niềm vui. Anh nói: "Ở set đầu tiên, Novak chơi với đẳng cấp cực cao. Những cú đánh của anh ấy đi rất sát và khó chịu. Khi Nole tấn công, bạn sẽ cảm thấy rất áp lực nếu muốn áp đặt lối chơi. Những gì anh ấy đang làm mới thực sự truyền cảm hứng. Không chỉ cho các tay vợt, mà còn cho toàn thể vận động viên trên toàn thế giới."

"Thật kỳ diệu khi lên ngôi trước Djokovic và khoảnh khắc này càng trở nên đặc biệt trước sự chứng kiến của Nadal."

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Rafael Nadal. Đây là lần đầu tiên anh ấy trực tiếp dự khán một trận đấu chính thức của tôi. Được thấy anh có mặt ở đây là vinh dự to lớn đối với tôi," Alcaraz chia sẻ.

Bên kia chiến tuyến, thất bại ở chung kết khiến Novak Djokovic không có được chức vô địch Australian Open thứ 11 trong sự nghiệp, đồng thời khiến tham vọng nâng số danh hiệu Grand Slam lên con số 25 chưa thành. Tuy vậy, những gì mà tay vợt năm nay đã 38 tuổi làm được khiến tất cả phải ngưỡng mộ.

Djokovic ca ngợi Alcaraz sau trận đấu.

Phát biểu sau trận, Djokovic nói: "Khi nhìn lại và đánh giá những gì đã diễn ra trong vài tuần qua, với tôi đây vẫn là thành tích đáng kinh ngạc khi có thể vào tới chung kết, thậm chí chỉ còn cách chức vô địch vài set."

Djokovic cũng gửi lời chúc mừng đến đối thủ. Anh nói: "Xin chúc mừng Alcaraz. Anh ấy có giải đấu tuyệt vời và đã làm nên lịch sử. Alcaraz thực sự được coi như huyền thoại. Anh ấy còn trẻ, còn nhiều thời gian. Chúng tôi còn gặp nhau nhiều lần."

Djokovic nói rằng anh vinh dự khi được Nadal đến dự khán. "Cảm giác rất lạ khi thấy anh ngồi trên đó chứ không phải dưới sân này," Djokovic nói, đồng thời trêu đùa khi cho rằng: "Quá nhiều huyền thoại Tây Ban Nha ở đây, cảm giác như là hai chọi một vậy."

Trước đó, ở nội dung đơn nữ, Elena Rybakina đã xuất sắc đánh bại tay vợt Sabalenko của Belarus với tỷ số 2-1 (6-4,4-6,6-4) để giành chức vô địch Australian Open 2026.

Đây cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp tay vợt người Kazakhstan sau khi cô từng đăng quang ở Wimbledon 2022./.

Australian Open 2026: Sinner-Djokovic 'đại chiến' tranh vé chung kết Bán kết đơn nam Australian Open 2026 hứa hẹn kịch tính khi đương kim vô địch Jannik Sinner "đại chiến" Novak Djokovic, còn Carlos Alcaraz chạm trán Alexander Zverev