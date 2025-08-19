Vô địch Cincinnati Open, Alcaraz ngay lập tức bước vào đánh đôi ở US Open

Tay vợt người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz đã khép lại hành trình đầy ấn tượng của mình tại Cincinnati Open 2025 bằng chiếc cúp vô địch.

Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp Carlos Alcaraz bước lên bục vinh danh giải đấu, nhưng theo cách không thể dễ dàng hơn.

Trận chung kết được làng banh nỉ thế giới chờ đợi giữa Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đã diễn ra không đúng kỳ vọng và nhanh chóng kết thúc sau 23 phút thi đấu.

Sinner ra sân với tư cách tay vợt số 1 thế giới và là đương kim vô địch. Tuy nhiên, anh lại hoàn toàn lép vế trước Alcaraz.

Ngay trong set 1, Carlos Alcaraz đã liên tiếp giành được 3 break để dẫn trước Sinner 5-0 và hướng đến chiến thắng bằng một set trắng trước tay vợt số 1.

Nhưng khi đồng hồ chỉ sang phút thứ 23, Sinner đã bất ngờ xin bỏ cuộc vì lý do sức khỏe, qua đó chấp nhận "trao" chiếc cúp vô địch cho Alcaraz.

Với danh hiệu này, Carlos Alcaraz cũng trở thành tay vợt người Tây Ban Nha thứ 3 đăng quang tại Cincinnati, sau Carlos Moya (2002) và Nadal (2013).

Cincinnati Open 2025 là danh hiệu Masters 1000 thứ 8 trong sự nghiệp của Alcaraz, giúp anh nâng tổng số danh hiệu ATP Tour lên con số 22 khi mới 22 tuổi. Rafael Nadal hiện đang là tay vợt sở hữu số danh hiệu Masters 1000 tương tự ở độ tuổi trẻ hơn.

Carlos Alcaraz cũng đang thể hiện phong độ tốt và hiện dẫn đầu về số trận thắng (54) và danh hiệu (6) trong mùa giải 2025.

Trong khi đó, Sinner lỡ cơ hội trở thành tay vợt đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu Cincinnati Open kể từ Roger Federer (2015). Trận thua này cũng khiến tay vợt số 1 thế giới chấm dứt chuỗi 26 trận thắng liên tiếp trên mặt sân cứng của anh.

Carlos Alcaraz sẽ cùng Emma Raducanu đánh đôi ở US Open 2025.

Sau giải đấu này, Carlos Alcaraz ngay lập tức bước vào thi đấu ở US Open - giải Grand Slam danh giá cuối cùng trong năm - khi quyết định tham gia nội dung đôi nam nữ.

Theo thông báo, nhà đương kim vô địch Cincinnati Open đánh đôi cùng tay vợt người Anh, Emma Raducanu vào 1 giờ sáng 20/8 (theo giờ Việt Nam).

Cặp đôi Alcaraz-Raducanu sẽ đối đầu cặp hạt giống số 1 Jessica Pegula và Jack Draper ở vòng đầu tiên. Đây được xem là thách thức không hề dễ dàng với cặp đôi này.

Chia sẻ về việc tham dự nội dung đôi nam nữ, Alcaraz hào hứng cho biết sẽ tận hưởng trải nghiệm cùng Raducanu và coi đây là cơ hội chuẩn bị tinh thần cho các trận đơn tiếp theo.

"Lịch thi đấu khá dày đặc khi chỉ cách một ngày sau chung kết ở Cincinnati, nhưng tôi rất yêu thích ý tưởng của giải đấu. Đây sẽ là trải nghiệm mới thú vị để chơi cùng Emma Raducanu. Chúng tôi sẽ cố gắng tận hưởng từng phút trên sân và coi đây như một cách chuẩn bị tốt cho các trận đơn tiếp theo," tay vợt người Tây Ban Nha chia sẻ.

Cùng với Alcaraz, Jannik Sinner cũng tham gia đánh đôi nam nữ cùng với tay vợt người Séc Katerina Siniakova. Cặp đôi này sẽ đối đầu Belinda Bencic-Alexander Zverev.

Tuy nhiên, với tình trạng sức khỏe hiện tại, khả năng ra sân để thi đấu của Jannik Sinner vẫn đang bỏ ngỏ./.

