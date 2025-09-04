US Open 2025: Djokovic đại chiến Alcaraz, 'địa chấn' ở đơn nữ

Bán kết US Open 2025 hứa hẹn rất hấp dẫn khi có sự góp mặt của nhiều ứng cử viên vô địch, trong đó hai tay vợt hàng đầu Novak Djokovic và Carlos Alcaraz sẽ phải chạm trán nhau.

Novak Djokovic, tay vợt năm nay 38 tuổi, vẫn đang giữ được phong độ ấn tượng để vượt khó và góp mặt ở bán kết giải Grand Slam danh giá cuối cùng trong năm.

Đáng chú ý, ở tứ kết, Djokovic đối mặt với thách thức đến từ khán giả Mỹ khi phải chạm trán hạt giống số 4 Taylor Fritz.

Tuy nhiên, tay vợt người Serbia vẫn bình tĩnh thi đấu để giành chiến thắng sau 4 set đấu căng thẳng với tỷ số 6-3, 7-5, 3-6 và 6-4.

Chiến thắng này giúp Djokovic nâng thành tích đối đầu với á quân 2024 Fritz lên 11-0, đồng thời lọt vào trận bán kết Grand Slam thứ 53 trong sự nghiệp, trong đó có 14 lần tại giải US Open.

Thẳng tiến vào bán kết, Novak Djokovic sẽ đối mặt với thách thức được nhận định khó khăn hơn - đó là Carlos Alcaraz - hạt giống số 2 của giải.

Trên hành trình tiến đến bán kết, Carlos Alcaraz vẫn chưa để thua bất cứ set đấu nào - thành tích mà không tay vợt nam nào đạt được ở giải đấu năm nay.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Djokovic và Alcaraz mới chạm trán nhau ở US Open. Trước đó, hai tay vợt đã từng 1 lần gặp nhau ở Australian Open, 1 lần ở Roland Garros và hai lần ở Wimbledon.

Trước lần gặp nhau ở US Open 2025, Djokovic từng đối đầu Carlos Alcaraz 8 lần, trong đó có đến 5 chiến thắng.

Cặp bán kết đơn nam US Open 2025 còn lại sẽ là màn so tài giữa tay vợt số 1 Jannik Sinner và hạt giống số 25 Félix Auger-Aliassime.

Jannik Sinner hiện là đương kim vô địch US Open và vẫn đang được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch năm nay.

Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, "địa chấn" đã xảy ra khi Amanda Anisimova đánh bại hạt giống số Iga Świątek để thẳng tiến vào bán kết.

Amanda Anisimova đánh bại ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch với tỷ số 6-4, 6-3 trong trận đấu kéo dài 1 giờ 36 phút đầy kịch tính.

Đây là kết quả ít người nghĩ đến bởi trước đó hạt giống số 8 người Mỹ đã phải nhận thất bại tủi hổ 0-6, 0-6 trước Swiatek tại chung kết Wimbledon hồi tháng 7.

Thế nên, chiến thắng này không chỉ giúp Amanda Anisimova trả nợ thành công mà còn giúp cô tự tin hướng đến bán kết Grand Slam đầu tiên trên sân nhà trong sự nghiệp.

Tại vòng bán kết US Open 2025, Amanda Anisimova sẽ so tài với Naomi Osaka - hạt giống số 23 người Nhật Bản.

Kể từ đầu giải, Naomi Osaka mới chỉ để thua đúng 1 set đấu khi chạm trán Daria Kasatkina; giành những chiến thắng ấn tượng trước các hạt giống xếp cao hơn là đương kim vô địch Roland Garros Coco Gauff (hạt giống số 3) và Karolína Muchová (hạt giống số 11).

Cặp bán kết đơn nữ còn lại sẽ là cuộc chạm trán giữa đương kim vô địch Aryna Sabalenka và hạt giống số 4 người Mỹ Jessica Pegula.

Cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ rất kịch tính khi cả hai đều thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng. Cả hai chưa để thua set đầu nào nhưng Aryna Sabalenka được "dưỡng sức" nhiều hơn do Markéta Vondroušová bỏ cuộc ở tứ kết./.

