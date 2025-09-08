Hạ bệ Sinner, Alcaraz vô địch US Open 2025 và soán ngôi số 1 thế giới

Carlos Alcaraz đã xuất sắc trở thành nhà vô địch US Open 2025 sau chiến thắng kịch tính 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 trước Jannik Sinner ở trận đấu được cả làng banh nỉ thế giới mong đợi.

Chiến thắng này không chỉ giúp Alcaraz ngăn cản Sinner bảo vệ thành công chức vô địch mà còn chấm dứt 65 tuần thống trị của tay vợt người Italy trên bảng xếp hạng ATP, để trở lại ngôi vị số 1 thế giới.

Đây cũng là lần thứ 2 tay vợt người Tây Ban Nha này vô địch US Open sau khi từng đăng quang năm 2023 và là danh hiệu Grand Slam danh giá thứ 6 trong sự nghiệp của mình.

Đáng chú ý, hai tay vợt này trải qua hai năm liên tiếp chia sẻ nhau danh hiệu Grand Slam. Năm 2024, Alcaraz vô địch Roland Garros và Wimbledon, Sinner đăng quang Australian Open và US Open. Năm nay, Alcaraz lên ngôi Roland Garros và US Open, còn Sinner giành Australian Open và Wimbledon.

Kết quả này là phần thưởng xứng đáng dành cho Carlos Alcaraz sau những gì anh đã thể hiện, nhất là khi thi đấu ấn tượng với thành tích không để thua set nào trước trận chung kết.

Và ở trận đấu được mong đợi tại Arthur Ashe Stadium, tay vợt 22 tuổi này đã vượt trội Sinner với 42 winner so với 21 và chỉ để mất 9 điểm sau cú giao bóng 1 sau 2 giờ 42 phút thi đấu.

Cụ thể, Alcaraz khởi đầu thuận lợi, giành được hai điểm break và sớm kết thúc set đầu tiên với cách biệt 6-2.

Kịch bản set 2 đổi chiều khi Jannik Sinner có được điểm break ở game 4 và giành chiến thắng 6-3, san bằng tỷ số 1-1 sau hai set đấu.

Chiến thắng set 2 tưởng chừng sẽ giúp tay vợt người Italy thi đấu thăng hoa, nhưng thực tế mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng ngược lại.

Alcaraz hạnh phúc sau khi kết thúc trận đấu. (Nguồn: Getty Images)

Jannik Sinner để mất 2 điểm break qua đó giúp Alcaraz vươn lên dẫn 5-0 trước khi để thua 1-6 trong set 3.

Sinner tiếp tục thi đấu không thành công. Anh đánh mất break ở game 5, để cho Alcaraz dẫn 3-2 và tạo bước ngoặt tiến tới chiến thắng 6-4 ở set 4, qua đó giành chức vô địch US Open 2025.

Carlos Alcaraz giành được cột mốc đáng nhớ

Vô địch US Open 2025, Alcaraz trở thành tay vợt thứ 7 trong Kỷ nguyên Mở giành ít nhất ba danh hiệu Grand Slam khác nhau từ hai lần trở lên, sánh vai cùng những huyền thoại Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Pete Sampras, Ivan Lendl và Stefan Edberg.

Trước đó, tay vợt này đã hai lần vô địch Roland Garros (2024, 2025), hai lần vô địch Wimbledon (2023, 2024) và đăng quang US Open 2022. Australian Open là danh hiệu Grand Slam mà Alcaraz còn thiếu trong bộ sưu tập của mình.

Alcaraz cũng đi vào lịch sử khi là tay vợt thứ ba ở Kỷ nguyên Mở giành nhiều hơn một danh hiệu đơn nam US Open trước tuổi 23, sau John McEnroe và Pete Sampras.

Với 6 danh hiệu Grand Slam, Alcaraz hiện cân bằng thành tích của Rafael Nadal ở cùng độ tuổi và chỉ kém Bjorn Borg một danh hiệu.

Không chỉ vậy, Alcaraz còn là tay vợt đầu tiên trong lịch sử giành nhiều hơn một Grand Slam trên cả ba mặt sân (đất nện, cỏ và cứng) trước tuổi 23.

Alcaraz nói gì sau khi đăng quang?

Sau khi giành chức vô địch, Alcaraz đã ngay lập tức gửi lời cảm ơn tới đội ngũ và gia đình - những người hỗ trợ anh rất nhiều trên con đường thành công.

"Đội của tôi, gia đình tôi. Tôi thực sự may mắn khi có các bạn. Mọi thành công tôi đạt được đều nhờ sự hỗ trợ của các bạn, không chỉ về chuyên môn mà cả trong cuộc sống," Alcaraz nói. "Mọi thành tựu tôi đạt được đều nhờ các bạn, và thành tựu này cũng vậy, nó cũng là của các bạn."

Alcaraz đã có tổng cộng 6 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp. (Nguồn: Getty Images)

Nói về Sinner, Alcaraz chia sẻ: "Tôi gặp cậu còn nhiều hơn cả gia đình mình. Thật tuyệt khi được chia sẻ sân đấu và phòng thay đồ, được quan sát cậu và cố gắng cải thiện mỗi ngày. Chúc mừng tất cả những gì cậu đang làm."

Trong khi đó, Sinner cũng đã gửi lời chúc mừng tới Alcaraz. "Các bạn đang làm rất tốt," Sinner nói với Alcaraz và đội ngũ của anh. "Tôi biết có rất nhiều công sức phía sau màn trình diễn hôm nay, các bạn đã chơi tốt hơn tôi. Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời và hãy tận hưởng nó."

Trước đó, ở nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka đã xuất sắc đánh bại Amanda Anisimova 6-3, 7-6(3) để giành chức vô địch US Open 2025.

Thành tích này giúp Aryna Sabalenka trở thành tay vợt nữ đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu US Open (Mỹ Mở rộng) kể từ sau Serena Williams giai đoạn 2012-2014./.

'Hạ gục nhanh' Djokovic, Alcaraz thẳng tiến chung kết US Open 2025 Carlos Alcaraz đã dễ dàng ghi tên mình vào chung kết US Open 2025 sau khi có chiến thắng chóng vánh trước "kỷ lục gia" Novak Djokovic ở bán kết.