Australian Open 2026: Sinner-Djokovic 'đại chiến' tranh vé chung kết

Bán kết đơn nam Australian Open 2026 hứa hẹn rất kịch tính với sự góp mặt của 4 hạt giống hàng đầu là Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev và Novak Djokovic.

Theo phân nhánh đấu trước đó, đương kim vô địch Jannik Sinner sẽ "đại chiến" Novak Djokovic trong khi Carlos Alcaraz chạm trán Alexander Zverev.

Đáng chú ý, đây cũng là kỳ Australian Open đầu tiên 4 tay vợt được xếp hạt giống cao nhất góp mặt ở bán kết kể từ năm 2013.

Jannik Sinner "đại chiến" Novak Djokovic

Jannik Sinner đã không quá khó khăn để ghi tên mình vào bán kết bằng chiến thắng dễ dàng 6-3, 6-4, 6-4 sau 2 giờ 25 phút để thắng đối thủ người Mỹ Ben Shelton.

Chiến thắng này giúp cho tay vợt người Italy duy trì chuỗi trận đầy ấn tượng trên hành trình bảo vệ ngôi vương giải Grand Slam danh giá đầu tiên trong năm.

Sau 5 trận đã đấu, Jannik Sinner chỉ thua đúng 1 set đấu trước tay vợt người Mỹ Eliot Spizzirri ở vòng 3.

Đối thủ tiếp theo của nhà đương kim vô địch sẽ là cựu số 1 thế giới Novak Djokovic - người đang có hành trình đầy may mắn tại Australian Open.

Ở trận tứ kết vừa qua, Novak Djokovic đã vượt qua Lorenzo Musetti để giành quyền vào bán kết theo kịch bản khó tin khi.

Nole khởi đầu thuận lợi với việc giành break sớm để dẫn đối thủ 2-0, nhưng đó lại là những gì tốt nhất mà tay vợt người Serbia làm được ở trận đấu này.

Lorenzo Musetti đã thi đấu đầy ấn tượng, liên tục dồn ép Djokovic bằng những cú cắt bóng khó chịu trước khi thắng hai set liên tiếp với tỷ số 6-4 và 6-3.

Sang set 3, tay vợt người Italy tiếp tục chơi lấn lướt để dẫn trước Novak Djokovic 3-1 và tiến gần đến việc lần đầu tiên góp mặt ở bán kết Australian Open.

Tuy nhiên, kịch bản khó tin đã xảy ra khi Lorenzo Musetti bất ngờ dính chấn thương. Sau khi nhờ đến sự chăm sóc y tế, Musetti đã phải đưa ra quyết định bỏ cuộc trong tiếc nuối.

Sinner sẽ là đối thủ tiếp theo của Djokovic.

Cách đây gần 5 năm, Lorenzo Musetti cũng đã phải ngậm ngùi bỏ cuộc chơi sớm trong trận đấu với chính Djokovic tại vòng 4 tại Roland Garros 2021 - giải đấu mà Nole đã đăng quang.

So với cuộc chạm trán trước đó, Novak Djokovic lần này rõ ràng may mắn hơn rất nhiều khi mà anh gần như không có nhiều cơ hội để lật ngược tình thế.

Đây cũng là trận thứ 2 liên tiếp tay vợt người Serbia được “giải cứu” bởi chấn thương của đối thủ ở giải đấu năm nay. Tại vòng 4, Djokovic thậm chí không phải thi đấu do đối thủ Jakub Mensik phải rút lui sớm vì chấn thương.

Với việc giành quyền đi tiếp, Djokovic trở thành tay vợt lớn tuổi thứ hai trong lịch sử (38 tuổi) lọt vào bán kết Australian Open, chỉ xếp sau huyền thoại Ken Rosewall (người lập kỳ tích ở tuổi 42).

Carlos Alcaraz lần đầu vào bán kết Australian Open

Cặp bán kết còn lại giữa Carlos Alcaraz và Alexander Zverev hứa hẹn cũng sẽ rất kịch tính khi mà cả hai đều đang thể hiện phong độ ấn tượng.

Carlos Alcaraz tiếp tục khẳng định vị thế tay vợt hàng đầu thế giới khi giành chiến thắng chóng vánh trước Alex de Minaur với tỷ số 7-5, 6-2, 6-1.

Chiến thắng này giúp Alcaraz lần đầu vào bán kết Australian Open, qua đó đánh dấu lần thứ 10 anh góp mặt ở bán kết một giải Grand Slam (có đến 6 lần giành chức vô địch).

Đáng chú ý, tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha đang có hành trình vô cùng thuyết phục khi chưa để thua bất cứ set đấu nào.

Với những gì đã thể hiện, Carlos Alcaraz chắc chắn đang rất quyết tâm nối dài mạch trận thăng hoa của mình để ghi tên vào chung kết cũng như lần đầu đăng quang ở giải Australian Open.

Tuy nhiên, để có thể hoàn thành giấc mơ giành đủ bộ danh hiệu Grand Slam, Carlos Alcaraz cần phải vượt qua Alexander Zverev.

Alcaraz lần đầu vào bán kết Australian Open.

Australian Open 2026 là năm thứ 2 liên tiếp Alexander Zverev góp mặt ở bán kết. Mùa trước, tay vợt người Đức còn đi đến chung kết và đã để thua Sinner.

Trước trận bán kết sắp tới, Alexander Zverev từng 12 lần chạm trán Carlos Alcaraz và đang có thành tích cân bằng với 6 thắng, 6 thua.



Ở trận đấu sắp tới, Alcaraz cần phải thận trọng khi mà Zverev chính là người từng khiến anh phải nếm trái đắng tại tứ kết Australian Open 2024./.

