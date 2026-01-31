Giải Pickleball TTXVN lần thứ 1 - Dấu ấn mới trong phong trào thể thao nội bộ

Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 95 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Giải Pickleball Thông tấn xã Việt Nam - Cúp Mùa Xuân 2026 đã được tổ chức với sự tham gia sôi nổi của đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động trong toàn ngành.

Đây là lần đầu tiên pickleball - một môn thể thao mới được đưa vào hệ thống thi đấu thể thao nội bộ của Thông tấn xã Việt Nam.

Giải thu hút 60 vận động viên đến từ nhiều đơn vị, tranh tài ở hai nội dung đôi nam và đôi nữ. (Ảnh: TTXVN)

Giải đấu thu hút 60 vận động viên đến từ nhiều đơn vị trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam tranh tài ở hai nội dung đôi nam và đôi nữ, tạo nên không khí thi đấu hào hứng, đoàn kết và đầy tinh thần thể thao.

Các cặp vận động viên được bốc thăm ngẫu nhiên, góp phần mang đến nhiều trận đấu bất ngờ, kịch tính và hấp dẫn.

Hai vận động viên của Báo Thể thao & Văn hóa là Nguyễn Phương Thảo và Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc giành chức vô địch nội dung đôi nữ. (Ảnh: TTXVN)

Trên sân đấu, các tay vợt đã thể hiện tinh thần thi đấu trung thực, fair-play, cùng sự khéo léo, linh hoạt và phối hợp ăn ý, để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với khán giả và ban tổ chức.

Giải đấu do Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam tổ chức không chỉ là hoạt động thể thao thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, mà còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị trong toàn ngành.

Bộ đôi Nguyễn Văn Cảnh (Cơ quan thường trú Phú Thọ) - Đỗ Mạnh Chiến (Ban Tổ chức cán bộ) đã giành chức vô địch đôi nam. (Ảnh: TTXVN)

Thành công của Giải Pickleball TTXVN - Cúp Mùa Xuân 2026 đã mở ra một hướng đi mới trong việc đa dạng hóa các hoạt động thể thao phong trào tại Thông tấn xã Việt Nam, qua đó lan tỏa tinh thần năng động, khỏe mạnh và đoàn kết trong đội ngũ những người làm báo của cơ quan thông tấn quốc gia./.

